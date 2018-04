Atacamos el corazón del programa químico sirio: Pentágono

El director del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, el teniente general Kenneth McKenzie, informó el sábado que las operaciones aéreas lanzadas horas antes por Estados Unidos "atacaron el corazón del programa de armas químicas sirio".

McKenzie dijo que las fuerzas aliadas lanzaron 105 armas contra tres objetivos en Siria. Dijo que los ataques fueron todo un éxito y que "hasta ahora no estamos al tanto de ninguna baja civil". Aseguró que los ataques aliados dirigidos por Estados Unidos contra Siria constituyen "un golpe muy serio".

Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña lanzaron la madrugada del sábado una operación militar conjunta en Siria para castigar al presidente Bashar Assad por un aparente ataque químico contra civiles la semana pasada y para disuadirlo de hacerlo de nuevo.

La ofensiva provocó la acalorada reacción de los aliados de Damasco y generó un debate sobre su justificación.

La portavoz del Pentágono, Dana White, dijo los objetivos fueron elegidos de forma "muy metódica" y calificó de "decisión deliberada" la orden de ir tras las instalaciones de armas químicas. Agregó que Estados Unidos confía en que los ataques militares habían "degradado significativamente su capacidad de usar armas químicas".

White agregó que los ataques no "representan un cambio en la política de Estados Unidos ni un intento de deponer al régimen sirio", pero acotó: "No podemos permitir violaciones tan graves del derecho internacional".

También hizo un llamamiento a Rusia para que "cumpla su compromiso" de garantizar que el régimen de Assad renuncie a las armas químicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evocó el sábado la frase política "misión cumplida", tras los ataques aéreos liderados por las fuerzas estadounidenses en Siria.

En 2003, cuando viajaba a bordo del avión presidencial Air Force One en California, el entonces presidente George W. Bush usó el lema "misión cumplida" para declarar que los principales operativos de combate en Irán habían terminado, apenas seis semanas después de la invasión.

Sin embargo, la guerra se alargó durante muchos años después de la declaración del mandatario, quien fue criticado por la frase.

Trump publicó en Twitter que el operativo militar en Siria de la víspera fue "un ataque ejecutado a la perfección". También agradeció a sus aliados, Francia y Gran Bretaña, por su "sabiduría y el poderío de su ejército. No pudo haber habido un mejor resultado ¡Misión cumplida!, tuiteó el mandatario.

El viernes por la noche, Trump dijo que Washington está preparado para ejercer una presión económica, diplomática y militar sobre Assad hasta que ponga fin a lo que describió como un patrón criminal de asesinar a su propio pueblo con armas químicas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, que es el principal apoyo de Assad, calificó la operación de "acto de agresión" que agravará la crisis humanitaria en Siria. Moscú convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante el ataque, que según el dirigente ruso, tuvo una "influencia destructiva en todo el sistema de relaciones internacionales".

Putin reafirmó el sábado la opinión del Kremlin de que el supuesto ataque químico del pasado fin de semana sobre la ciudad de Duma, en los suburbios de Damasco y que según activistas causó 40 muertos, fue falso. Los expertos militares rusos que inspeccionaron la localidad no hallaron restos del ataque, agregó criticando a los aliados por emprender la ofensiva sin esperar a que los inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas visiten la zona.

El ataque sobre Siria fue respaldado por la Unión Europea, Alemania e Israel, entre otros, y la primera ministra británica, Theresa May, dijo que los reportes indicaron que el gobierno sirio empleó una bomba de barril en la agresión en Duma. El uso de la fuerza fue "correcto y legal" en este caso.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo que la ofensiva no tendría continuidad siempre y cuando Assad no vuelva a emplear armas químicas. Los ataques fueron ejecutados por aviones no tripulados y buques que dispararon misiles de crucero desde el Mar Mediterráneo. Según Mattis, Washington no confirmó aún si en el presunto incidente del 7 de abril en Duma se utilizó gas sarín.

Durante una conferencia de prensa el viernes en el Pentágono, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Joseph Dunford, dijo que los ataques alcanzaron tres objetivos principales en el oeste de Siria.

Los misiles alcanzaron primero un centro de investigación científica en el área de Damasco que, según Dunford, se empleaba para investigar, desarrollar, producir y probar armas químicas y biológicas. El segundo objetivo fue un depósito de armas químicas al oeste de Homs, y el tercero un almacén de armas químicas y un importante centro de mando en la misma zona.

La televisora estatal de Siria, Al-Ikhbariya TV, difundió el sábado imágenes que mostraron la destrucción del primero de los objetivos. En las imágenes aparecían pilas de escombros a las puestas de un edificio destruido y un auto calcinado.

