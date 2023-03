Una influencer de Argentina conocida como Fiore (@fioreciminello_) recibió decenas de burlas tras compartir con sus seguidores de TikTok la verdadera razón por la que decidió hacerse una rinoplastia.

En un video de TikTok Fiore aparece acostada y con una gasa en la nariz, que la joven de 19 años confesó que se hizo la rinoplastia pensando en los hijos que tendrá en un futuro, pues quiere que nazcan con una nariz bonita.

"Ya haciéndome la rino para que mis hijos nazcan con una linda nariz", señaló en el breve video que compartió la red social.

Su video ya suma más de 200 mil reproducciones y más de 15 mil likes, pero debido a la cantidad de burlas y críticas que le dejaron por pensar que le puede heredar la cirugía a sus hijos, la influencer optó por desactivar los comentarios para esa publicación.

Sin embargo, decenas de usuarios le han dejado comentarios en otros videos que tiene Fiore en su perfil y han bromeado con otras acciones que puede hacer para que sus hijos nazcan bonitos, como peinarse o ponerse pupilentes de otro color.

"Yo me tatuaré para que mis hijos nazcan con tatuajes". "Me puse pupilentes azules para que mis hijos nazcan con esos ojos". "Me voy a peinar para que cuando tenga hijos nazan bien peinaditos". "Mejor hazte la inteligente, a ver si tus hijos nacen inteligentes". "Ya vi 3 videos tuyos y ya comprendo por qué crees que una rino haría que tus hijos nacieran con bonita nariz", le han comentado en sus videos.

Su publicación también se ha viralizado en otras redes sociales como Twitter e Instagram, donde también le han llovido las críticas, pero la joven se ha tomado con humor los comentarios que ha recibido y hasta ha pedido que le den un porcentaje de ganancia por usar su video de TikTok.

