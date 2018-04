Advierte el Papa sobre "mala curiosidad" de niños en internet

El Papa Francisco sostuvo hoy que existe una "mala curiosidad", aquella para la cual "no existe disciplina", y advirtió sobre los niños que usan sin control la internet donde encuentran "tantas cosas feas".

"Debemos ayudar a los jóvenes a vivir en este mundo, para que el deseo de saber no sea deseo de ser curiosos, y terminen prisioneros de esta curiosidad", dijo el Papa durante la homilía de su misa matutina, que celebró en la capilla de su residencia vaticana la Casa Santa Marta.

Precisó que la vida está llena de curiosidad, pero estableció que las "malas curiosidades" acompañan a los seres humanos durante toda la vida: es una tentación que tendrán siempre.

Señaló que existe también una curiosidad "buena" que es, por ejemplo, es la de los niños en la llamada "edad del por qué", durante la cual preguntan para comprender, crecer y tener una autonomía.

"No debemos tener miedo, más bien prestar atención y tener discernimiento: esto no pregunto, esto no miro, esto no quiero", recomendó.

Pidió especialmente tener cuidado con los menores y con su forma de usar la computadora, a los celulares y a los varios aparatos tecnológicos que los conectan con la "infinita galaxia de la red".

Más adelante también habló sobre el "chusmerío", que -aclaró- es patrimonio tanto de hombres como de mujeres, aunque algunos dicen que "los hombres son más chismosos que las mujeres", bromeó.

En todo caso, siguió, sea en la versión masculina o en la femenina, el chisme "es algo peligroso" porque mediante este se quiere ir a los lugares donde, al final, "se ensucia a las otras personas" para entender cosas de las cuales no se tiene el derecho de saber.

JA