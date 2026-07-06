Reprobados

En el Fan Festival de Guadalajara quedó claro que algunos confundieron la fiesta con un concurso de estupidez. Un grupo de energúmenos decidió aplicarle el famoso “quiere volar” a una persona en silla de ruedas. El resultado era tan predecible como lamentable: la soltaron, cayó al suelo y terminó siendo atendida por la Cruz Roja.

Hay quienes creen que “echar relajo” consiste en poner en riesgo la integridad de los demás. No es diversión, es una mezcla de irresponsabilidad, alcohol y una alarmante falta de sentido común.

Así que, si usted simplemente aprecia su integridad física, quizá convenga mantenerse lejos de estos chavos, expertos en convertir cualquier celebración en un espectáculo de imprudencia.

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La Universidad de Guadalajara decidió que sus empresas ya no le sacarán la vuelta al recibo del agua y comenzarán a pagarle al SIAPA. El Auditorio Telmex, entre otras empresas universitarias, pondrá el ejemplo. La pregunta obligada es: ¿Quién sigue?

El reto está lanzado, sobre todo para los partidos políticos y sindicatos, quienes viven de recursos públicos y suelen dar cátedra de responsabilidad... en los discursos.

Sería un buen momento para demostrar que la solidaridad con la crisis hídrica va más allá de los comunicados y las conferencias de prensa. ¿O qué?

Mientras miles de jaliscienses padecen cortes, baja presión o agua turbia, la UdeG decidió pasar del discurso a la acción. Ahora falta que otros actores hagan lo propio y no dejen que la responsabilidad siga fluyendo únicamente por la tubería.

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Dicen que cuando el Gobierno y la universidad jalan parejo, hasta los proyectos dejan de ser promesas de PowerPoint. Nos cuentan que el Gobierno de Jalisco y la UdeG instalaron una mesa técnica para dar seguimiento a la Red de Hospitales-Escuela. Y aseguran que las obras ya van en serio.

El gobernador Pablo Lemus confirmó las obras del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta, mientras que el proyecto del Hospital-Escuela de Ciudad Guzmán ya está listo.

La rectora Karla Planter confirmó que no se trata de otra ceremonia para colocar la “primera piedra” con casco impecable y pala reluciente, sino de comenzar a construir.