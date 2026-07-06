Sólo Almeyda creía en este Tri

Terminó el ¿Y si sí? Pero el Tri sorprendió a todos y ha sido el mejor de nuestros equipos pese a que nadie creíamos en ellos.

Los primeros que demostraron no creer en estos 26 jóvenes futbolistas y su equipo técnico fueron los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), cuando mostraron nuevamente sus pésimos criterios de planeación del próximo torneo de la Liga MX.

La prueba de la poca fe en las capacidades de este sorprendente equipo mexicano de los federativos, fue cuando programaron la Jornada 1 del torneo de Apertura 2026 para iniciar el jueves 16 de julio, apenas tres días antes de la Gran Final de la Copa del Mundo, en la que ni por asomo pensaron que llegaría su Selección nacional. Se justificaron diciendo que los partidos de la primera fecha se realizarán del jueves al sábado 18 de julio, para dejar libre el domingo de la final del Mundial en Nueva York.

En la Femexfut, nunca pensaron siquiera que México llegaría al quinto partido, y que terminaría su participación el 30 de junio, y que las dos semanas y dos días bastarían para dar descanso físico a los jugadores que participaron en el Mundial, por lo que podrían reportarse a su equipo. Lo que por fortuna, no pasó.

Pero esa mala señal de desconfianza y falta de empatía con su equipo nacional de la Femexfut, fue incluso reprochada en su momento, por un extranjero: el ex estratega de las Chivas y ahora técnico de los Rayados de Monterrey, Matías Almeyda, quien cuestionó que el torneo comenzara antes de que terminara el Mundial, en el que él no descartó que podría llegar el equipo mexicano.

“El tema”, dijo “El Pelado” Almeyda, “es si México llegara a la final y ahí coincidimos todos, digo, hay que creer más. Yo les he dicho una vez que hay que creer en el mexicano porque pueden lograr y después, no sé el tema del calendario, del tiempo, cómo se da, pero sí va a ser todo bastante justo”.

El Seleccionado mexicano llegó a la cancha del Estado Azteca habiendo cumplido ya el mejor papel de todos los mundiales en los que había participado. Había ganado sus tres partidos de la primera fase, con lo que logró nueve puntos que le permitieron pasar en primer lugar a la fase de dieciseisavos de final, y sin ningún gol en contra.

El portero de las Chivas, Raúl “El Tala” Rangel, mantuvo invicta la portería mexicana en el juego del martes pasado contra Ecuador, y convirtió al equipo tricolor en el único que no había recibido gol de los 48 equipos participantes. Además, con ese triunfo, el Tri rompió una racha de 40 años de no ganar un partido de eliminatoria directa. La última vez que había sucedido, fue en la segunda ocasión que México fue sede mundialista de forma exclusiva en 1986, cuando venció a Bulgaria dos goles a cero.

Por eso ahora, esa Femexfut pichicata, debe honrar a este equipo, cumpliendo sus promesas de reestructuración que viene prometiendo luego de la historia de muchos fracasos del Tri que estos muchachos vinieron a cambiar a pesar de los directivos del futbol mexicano.