El PAN, ¿insensible?

La presidenta se “molestó” en la conferencia matutina. Y es que, cuando está en medio de la emergencia por las lluvias torrenciales que han provocado graves daños en gran parte del país, que la han mantenido ocupada y enlodando sus botas recorriendo las zonas afectadas, y dentro de la polémica por la aprobación exprés a las reformas de la Ley de Amparo, donde un sector de la sociedad habla de “retroceso” y “riesgos legales”, Claudia Sheinbaum -que defiende su propuesta- encontró en los cambios internos y de imagen del Partido Acción Nacional el argumento ideal para intentar desviar la atención.

Dio la impresión de que la pregunta elaborada por uno de los reporteros estaba preparada para hacerse en el “momento oportuno” y dar pie a ir en contra de un sector de la oposición. Preguntó el reportero: “Y finalmente presidenta, si me permite, en un tema distinto, mientras están estos trabajos de reconstrucción y de atención a los mexicanos afectados, vimos muchos panistas muy sonrientes con su nueva imagen, con su nuevo logo, con sus nuevas frases, con su nuevo slogan, muy peculiar también. Recuerda alguna frase de Mussolini, por cierto. Y quería preguntarle su opinión al respecto, ¿un partido se puede reconstruir a partir del marketing?” Y la respuesta de Claudia Sheinbaum fue: “Yo más bien diría que, muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, ¿no?, para empezar. O sea, decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no?, hasta que la emergencia… definiéramos que la emergencia se levanta. Yo creo que eso habla de la visión, y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo. Es muy… habla mucho, pues, el día que lanzan. Y segundo, ya, es en el mismo lugar y con la misma gente, ¿no?, la verdad”.

Yo me pregunto, ¿el país tiene que paralizarse hasta “la emergencia se levante”? Al contrario, el resto de la sociedad tiene que continuar sus actividades cotidianas mientras las labores de asistencia y reconstrucción siguen los protocolos y se llevan a cabo los trabajos por parte de los gobiernos -municipales, estatales y federales- a través de las dependencias correspondientes. La marcha del país no se debe detener. Además, “es un cambio básicamente de logotipo y quizá de algunas reglas internas” dentro del partido, dijo ayer Fernando Dworak, consultor y experto en temas legislativos. Cambios al interior del organismo que se refieren a su imagen, organigrama de trabajo y filosofía electoral, que nada tiene que ver con los problemas que la naturaleza nos provoca y que distan mucho de la “sensibilidad” que como partido pueda tener, pero que son excelente pretexto para la presidenta para distraer y criticar a la oposición.

Usted, ¿qué opina?