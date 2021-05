Ya se extraña a los tres grandes

Ya van varios torneos de los grandes en donde los tres fantásticos no figuran como en otros años, podemos decir bien por el campeonato de Rafael Nadal en polvo de ladrillo en Barcelona, pero en otros torneos quedó fuera en Cuartos de Final , y ni se diga del regreso de Roger Federer, quien perdió en la segunda ronda, y ya no jugó otro torneo y sigue preparándose para los que vienen.

En el caso de Novak Djokovic tampoco se ha presentado a jugar en varios torneos y siempre se habló de que trae una lesión, etc , etc. Está claro que ganó el Abierto de Australia, jugando de forma increíble, pero después de eso eligió no jugar varios torneos y principalmente de polvo de ladrillo, y otros, ¿Estará preparándose para los Grand Slam ?

Lo que no se ve es esa gran diferencia que marcaron por tantos años y tantos campeonatos ganados por cada uno de ellos desde los Grand Slam, batiendo récords , son los que te pueden dar la vuelta de cualquier partido, o aplastar a un oponente sin perder el piso o la concentración, porque sin los tres grandes de la historia del tenis y que tenemos la suerte todavía de presenciar cada uno de sus encuentros.

Los tres quieren también estar en óptimas condiciones para los próximos Juegos Olímpicos, que seguro que para varios de ellos puede ser el último en participar y todavía llegar a ganar una medalla.

Esa es la diferencia a la que me refería, no importa lo que hayan ganado, los años que tengan, el dinero recibido tanto por los premios de los torneos como sus patrocinadores, ellos siempre van por todo, entrenan y sueñan como si fuese el primer torneo de su vida, es algo que todavía no veo en los jóvenes que vienen atrás, todos tienen un tenis de mucha potencia, velocidad y es esa razón por la que les han ganado en algunas oportunidades, creo que les falta un poco de madurez , ya mucho menos, pero esa puede ser la diferencia que tienen que marcase en los puntos importantes.

Vamos a ver qué sucede en Roma y después Roland Garros, nos espera un gran tenis por ver, no hay que perdérselo.