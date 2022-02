¿Y la veda?

Más que sorprendidos e incómodos se mostraron los regidores de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, Candelaria Ochoa y Salvador Hernández, al escuchar a su coordinador Carlos Lomelí hacer un pronunciamiento político sobre la vida interna del partido en Jalisco, luego de su tradicional rueda de prensa en el Ayuntamiento. De plano se les olvidó que estamos en veda electoral, ante el ejercicio de la revocación de mandato del Presidente, que será el 10 de abril.

Fue claro que el evento estaba previamente preparado por el coordinador de asesores, Hiram Torres, porque llevaron un atril para el discurso del doctor y hasta invitados especiales. Lo grave fue el desconocimiento jurídico de los asesores. Además, los temas internos del partido no se tratan en el Ayuntamiento.



* * *



Aunque no hubo una carnita asada, ayer en el Congreso de Jalisco no quisieron quedarse atrás y realizaron su propio homenaje al Atlas tras su campeonato. Diputadas y diputados no dejaron pasar la oportunidad para subirse al tren del gane y sacaron a relucir su lado futbolero, además de tomarse la foto con el trofeo y los jugadores.

La visita de los rojinegros atrajo a decenas de trabajadores del Legislativo y en los pasillos había personal como si fuera día de quincena.

Y seguirán con la racha de homenajes, porque ya analizan la propuesta para entregar un reconocimiento a los Charros, por haber ganado el campeonato de la Liga del Pacífico.



* * *



“Todo mi reconocimiento al equipo del Gobierno de Monterrey”. “Para tener energías limpias y baratas urge detener la reforma tóxica”. “Lamento mucho el asesinato de Eduardo Salomón. Me sumo a la exigencia de justicia y confío en que las autoridades están haciendo todo lo que está en sus manos”.

Los anteriores mensajes son de la senadora Verónica Delgadillo durante febrero, en sus redes sociales. Pero llamó la atención el último por la muerte de Eduardo, el adolescente encontrado sin vida en Tlajomulco.

La legisladora reaccionó apenas ayer, cuando la tragedia sacudió desde el pasado fin de semana. Y si bien muestra su solidaridad a la familia, deja la lectura de que reaccionó, pero al mensaje del gobernador de Jalisco, en donde afirma que ya detuvieron a un presunto responsable.

En las redes sociales la criticaron con todo.