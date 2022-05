¿Y la cifra negra?

¿Por qué es difícil creer que los delitos han bajado? El gobernador de Jalisco dice que todo es culpa de los medios de comunicación, porque minimizan los esfuerzos emprendidos por las autoridades para hacer frente a la incidencia delictiva, pero hay otras razones.

Con su llegada y la llegada de la administración federal se han anunciado numerosas estrategias de seguridad, que incluyen al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, sin embargo, no puede usted negar que a su alrededor es muy común que algún amigo, vecina, familiar o conocido ha sufrido algún ilícito en las últimas semanas.

De este lado, en menos de tres semanas les robaron sus celulares a una amiga de la preparatoria y a la hermana de una ex compañera de la escuela, su auto al primo de una conocida, y a un ex compañero de trabajo su camioneta. Y el martes pasado asesinaron al papá de una amiga.

El asunto es que la gente no denuncia. Tanto el Inegi, como otros centros de investigación sustentan que la cifra negra en Jalisco, es decir, los delitos por los cuales no se abrió una carpeta de investigación, es demasiado alta. Según la más reciente la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, 93.2% de los delitos que ocurren en nuestra Entidad no se denuncian.

Además, según el estudio, de las personas que no denunciaron el ilícito del cual fueron víctimas, poco más de la mitad refirió que no lo hizo “por ver actitudes hostiles en las autoridades jaliscienses, por desconfianza, temor a extorsiones o para evitar trámites largos”.

Las organizaciones México Evalúa e Impunidad Cero, también sustentaron el año pasado que nueve de cada 10 ilícitos ocurridos en Jalisco no llegaron a una denuncia, y por si no fuera poco, México Evalúa añadió que de cada 100 delitos que sí se denunciaron, 94 quedaron impunes, es decir, no hubo castigo para los responsables.

Los datos revelan que en Jalisco la Fiscalía está rebasada; aunque haya delitos, la gran mayoría no se denuncia porque las personas saben que tardarán horas en la dependencia y, al final, no servirá de mucho, pues es muy-muy probable que los delincuentes no vayan a tener un castigo.

Ayer el Gobernador del Estado puso a los alcaldes metropolitanos a presentar cómo bajaron las cifras de las denuncias en sus municipios, atrayendo así más atención que la recibida la semana pasada cuando él dio a conocer las cifras a nivel estatal. En la presentación, Gonzalo Álvarez, alcalde de Zapotlanejo, se le salió del huacal y propuso que se estableciera una estrategia para incentivar la denuncia entre la población, cosa que al mandatario estatal pareció no agradarle.

¿Por qué? Porque muy seguramente está consciente que se denuncian cada vez menos los delitos que ocurren con mayor frecuencia, como los robos en la vía pública o en el transporte público, de celulares, de autopartes, o cuando los delincuentes cristalean o abren los carros para llevarse lo que encuentran dentro, y que de promover que se denuncie y facilitar que las personas accedan a ello se incrementará la incidencia delictiva.

Y si no está consciente de ello, yo quisiera vivir en ese Jalisco utópico. Mientras tanto, si es víctima de cualquier delito, denuncie, aunque sea por dar la contra.

Y por favor, ni le avisen al gobernador, porque podría molestarle, que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco es tercer lugar nacional con más denuncias por robos registrados en lo que va de este 2022, tal como cerró 2021, es decir, no se aprecia un descenso exclusivo de la Entidad. Eso sin contar la cifra negra.