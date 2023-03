Y ahora, ¿qué vas a hacer Andrés después del tsunami ciudadano?

No es ninguna novedad tu inmadurez, pero tu enojo mostrado en la primera mañanera después de que la concentración desbordó el Zócalo y hubo concentraciones en más de 100 ciudades de nuestro país en defensa del INE y en apoyo a los Ministros de la Corte para que defiendan su autonomía y rechacen tu mentado Plan B que tanto daño nos causaría después de más de 30 años de construir nuestra democracia. Dejaste ver tu enojo dedicando una muy buena parte de la mañanera a insultos y mentiras en una cascada de odio contra los que participaron en la concentración y sus organizadores.

Creemos que todo esto viene desde las elecciones pasadas cuando tu partido tuvo muchos menos votos y perdiste la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, la cual ya considerabas segura para tu transformación y más aún, está a cargo de tu corcholata preferida. Por eso quieres asegurar la Presidencia.

Después de arremeter contra los defensores del INE, seguiste contra la Presidenta Dina Boluarte de Perú, llamándola “Presidenta espuria”. Por lo que vemos, ya hiciste esa palabra una de tus preferidas y la llamaste “pelele de las oligarquías”. Sigues respaldando al destituido Pedro Castillo, ¿no sabes que en México nos regimos por la Doctrina Estrada desde que fue publicada en 1930 y que se manifiesta en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o no? Vemos que el único que no se ha dado cuenta de que el mundo se alineó contra Castillo en Perú eres tú.

Volviendo a las concentraciones de la sociedad civil a las que menosprecias diciendo tú y tus allegados que no fue una marcha ciudadana, entonces dinos ¿qué fue o qué se necesita para ser ciudadanos de este país? Vemos que el que no tiene tu visión es un corrupto, pero ya estamos hartos de que insultes al pueblo impunemente, sobre todo que has querido dividir a los mexicanos. Pero te recordamos que hay solo un México y queremos estar unidos.

Lo que nos tiene hartos a los mexicanos son los políticos y funcionarios corruptos, ya sean del pasado como del presente, de todos los partidos, incluido el tuyo. Por eso no deberíamos tener que estar defendiendo la democracia, al INE y empoderando a los Ministros de la Suprema Corte para que cumplan libremente con su cometido, sin salir a las calles a defenderlas del mismo gobierno. Pero a eso nos has obligado, lo bueno es que nos has despertado y no podremos dejar ya esa inercia de luchar por conservar nuestras instituciones y democracia.

Después de esta gran concentración requerimos de alguien que pueda representarnos, que no descalifique ni haga a un lado a la sociedad civil. Alguien que no quiera destruir la democracia, que piense en el futuro y no quiera como tú echar las culpas a todo lo pasado. Alguien de quien estemos orgullosos los mexicanos nos represente.

“Alguien no igual a ti, Andrés, que tenga clase, credibilidad, ingenio, humildad, cultura y oficio político, pues tú nunca nos has podido decir algo que se asemeje a lo ingenioso. Tus comentarios que crees graciosos, y que después de decirlos echas una risa sarcástica que les quita toda la intención, suenan siempre falsos y carentes de humor. Todo se ve superficial. No queremos seguir siendo el hazmerreír del mundo con tu figura desaseada y de alguien que no quiere dejar de jugar con ventaja, dando golpes bajos, sobre todo a los vulnerables.

Queremos volver a ser lo que éramos y que gracias a esta concentración nos reencontramos, ya que caminamos sin miedo, seguros y libres entre tantas personas que no conocíamos, viendo los negocios abiertos sin miedo al vandalismo, sin que nadie rayara paredes ni tirara basura, todos unidos por el amor a México, cantando con orgullo nuestro Himno Nacional.

Ya deja tu enojo a un lado, pues la concentración no fue contra ti, sino en defensa de nuestra democracia”.