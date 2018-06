Welcome to America

El protagonismo a ultranza y el inmenso ego que siempre ha padecido el magnate Donald Trump hizo que, en 2009, cuando su reality show “El Aprendiz” pasaba por su mejor época en la televisión estadounidense, se inventara una portada falsa de la reconocida revista TIME, que colgó en las paredes de varios de sus clubes de golf.

Con una corbata rosa fosforescente, de traje azul y brazos cruzados, se leía en la portada apócrifa de esa influyente publicación que se distingue por la definición de sus personajes del año: ¡Trump acertando en todos los frentes…incluso en Televisión! La fecha de edición era del 1 de marzo de 2009, día en que no hubo edición alguna de esa publicación. TIME solicitó al tiempo a la Organización Trump retirar esas portadas “patito” de sus edificios.

Ya como Presidente, TIME lo eligió personaje del año cuando, contra todos los pronósticos, llegó a la Casa Blanca. De ahí en adelante, las portadas para el multimillonario metido a político han tenido siempre una referencia negativa con titulares como “El Presidente de los Estados divididos de América”, “La Guerra de Trump con Washington”, “Trump se derrite”, entre otras por el estilo.

Ayer, el empresario presidente volvió a la portada de TIME con otro magistral trabajo de edición y diseño periodístico, que grabará para siempre en la historia, con una contundencia única, la grotesca política migratoria de cero tolerancia que confinaba a niños y niñas hijas de migrantes, en jaulas, al más puro estilo de los campos de concentración nazi.

Esta publicación no la detuvo ni el decreto con el que el presidente ordenó detener la separación de los menores de sus padres, luego de toda la presión y críticas de la comunidad internacional. Pero más por toda la división que causó entre los propios republicanos, quienes consideraron un exceso esta xenofóbica medida que podría afectarlos electoralmente.

“Welcome to América” es la frase que se lee en una ligera tipografía que deja toda la portada a la potente imagen compuesta por una niña migrante que llora y parece implorarle compasión al magnate, quien la mira indiferente.

Los editores y diseñadores gráficos tomaron la imagen de la menor hondureña de una cobertura que hizo su fotógrafo John Moore de un operativo de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas, que ya se había hecho viral en redes.

Lástima que a esta portada se le escapó un posible tercer elemento: el de la esposa del magante, Melania Trump, quien para visitar ayer un albergue de menores inmigrantes, también en Texas, vistió una gabardina color verde militar con un mensaje en la espalda que parecía completar la burla: “I Really Don´t Care. Do you? (En realidad no me importa, ¿a ti sí?).

jbarrera4r@gmail.com