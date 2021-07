Vivir el sueño a lo Chema Martínez

No hay mejor manera que iniciar el día siendo el ex senador panista, y próximo legislador local jalisciense por Morena, José María “Chema” Martínez. Te lo digo: lo mejor.

Imagina: Alexa (la bocina inteligente, malpensados) te desea los buenos días con la canción que tú elegiste mientras el olorcito a café recién hecho reconforta tu nariz. Después de quitarte la modorra, pides el desayuno con un botón y éste llega a ti en cinco minutos o menos. Claro que llega calientito y en bandeja, no mereces menos. En cada momento de tu valiosa vida laboral has luchado por México, por Jalisco.

¿Viste esa portada horrible que exhibe tu pensión dorada? Ignórala, champ, sólo están celosos del éxito de tus finanzas. Y no es para menos, ¿cómo no va a estar de envidiosa la gente de allá de abajo si, mes con mes, tu cuenta del banco engorda más de 108 mil pesos sin que muevas un solo dedo?

Es que tampoco es gratis; claro que tu trabajo te costó. Por supuesto que convertirte en ejecutor fiscal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado a tus tiernos 13 años, dejando atrás una vida de maquinitas y balonazos en canchas de asfalto, tiene su mérito. Tú te rompiste la espalda haciendo grande al tío Siapa mientras a otros se las chancleaban por culpa de Street Fighter II.

Tú, recuérdalo siempre, gozas de esos lujos porque son la cosecha de tu vida. Vives el sueño de quienes conquistan, de quienes crean, de quienes inventan y trasforman el rumbo de sus vidas. Tú eres imparable. Tú eres un tiburón.

Además, ¿de qué se quejan esos envidiosos de los medios? Compartes peldaño con otros campeones del entarimado político de Jalisco como Eugenio Ruiz Orozco, Elisa Ayón, los ex magistrados José de Jesús Angulo Aguirre y José Carlos Palacios; el ex director de los Hospitales Civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez; el ex góber panista Francisco Ramírez Acuña; el eterno alcalde de Tonalá, Jorge Arana Arana… y hasta con el mismísimo ex auditor Alonso Godoy Pelayo. ¡Pura cartita dorada!

Y que no te hagan hablar del ex magistrado Eleuterio Valencia Carranza, quien recibe casi el doble de tu jubilación. ¡Casi el doble! A ver, ¿a ese por qué no le dan amor? Ese sí es un escándalo.

Por otra parte, ni que tus míseros 108 mil pesos mensuales fueran mucho dinero en estos tiempos. Uno entiende perfecto que por eso fue que te cambiaste la camisa azulblanca por la morena. Por supuesto que es comprensible: allá el barco se hundía y… pues uno no vive de ensalada. En este México Mágico, ¿qué importa cambiar tus ideales por tu bienestar?

Claro que el problema contigo, la razón por la que los medios están jode y jode con tu nombre, es la corta edad que tienes para erigirte como pensionado. Tú estás en la flor de la juventud y, a la distancia, ese bien ganado (aunque aún escaso) monto te va a volver multimillonario. Pero, otra vez, recuerda que lo tuyo es legal; te acercaste a la gente correcta y punto, mi tiburón.

Es más, ya deja de pensar en aquellos perversos. Tú vibra alto, llénate una copa de champú y enciende ese Cohiba para liberar la tensión. Ordénate un buen corte y dale amor a tu cuerpo. Que las lenguas viperinas no nublen la belleza de tu ser.

En un México tan desigual, con pensionados que apenas logran sobrevivir con lo que reciben y ante una clase política más que despreciada por los ciudadanos debido a sus omisiones y verborrea, qué grandes deben ser los “destos” para vivir el sueño a lo Chema Martínez, mi siempre-no-tan-estimado Chema.