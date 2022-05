Vino de Ribera del Duero, España

Hace unas semanas estuve en esta región vitivinícola también muy famosa, en la Bodega “Legaris” en el municipio Curiel Del Duero y a sólo 6 km de la ciudad de Peñafiel y a poca distancia (a la vista) del famoso Castillo de Peñafiel y a 200 km al Norte de Madrid. Esta zona de vinos, que posee una Denominación de Origen (D.O.) protegida, está en municipios de las provincias de Valladolid, Burgos, Segovia y Soria, con 25,035 hectáreas autorizadas, de unos 115 km longitud y 35 km de anchura a una elevación que va de los 720 hasta los 1100 MSNM. Toma su nombre debido a que el río Duero atraviesa este enclave de vinos exquisitos.

Esta región es semiárida, con una precipitación baja de 400 a 500 mm al año, de suelos de capas arenosas/arcillosas, calizas y calcáreas, con una oscilación térmica de -20º hasta los 42ºC con veranos muy secos e inviernos largos y rigurosos, tenemos uvas de tamaño pequeño, piel gruesa, maduración perfecta lenta y tardía. Las variedades autorizadas son las tintas Tempranillo (o fina del País), Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec, y la uva blanca Albillo Mayor (a partir de 2018), dónde la gran mayoría se elabora vino tinto, con un 90% de Tempranillo y con un riguroso mínimo en la elaboración de 75% de dicha uva. Existen más de 300 bodegas con 2500 etiquetas, y se producen 566 mil Hl de vino (aprox. 75.5 millones de botellas); anualmente, la producción por hectárea es de 4380 kg (están autorizadas hasta 7 mil), el 80% se vendimia a mano, por lo que este vino es de alta calidad, y de acuerdo a lo antes descrito, dichas condiciones rigurosas nos otorgan vinos de gran intensidad y cuerpo, por lo que con barrica o sin ella tenemos grandes vinos, que expresan definitivamente su origen y hacen que su proceso se concentre más en el terruño. Se tienen antecedentes de hace más de dos mil 500 años de elaboración en la zona y hasta un mosaico romano que lo demuestra, por lo que no hay duda que esta es una de las mejores regiones de vino en el mundo.

De acuerdo al proceso y añejamiento (barrica y botella) tenemos los tipos o categorías que irán marcadas en la botella con la D.O.: Cosecha hasta 3 meses de barrica o que no siguen los procesos exactos de la D.O., Crianza 24, Reserva 36 y Gran Reserva +60 meses, los blancos y rosados con menos reposo.

Son vinos de gran cuerpo, limpios, color granate a violeta, media acidez, aroma y sabor a frutos rojos y negros, madera, tabaco, mantequilla, chocolate amargo y con un gran final, acompañan alimentos complejos (desde pescados hasta carne de caza), quesos curados y postres intensos.



Gracias.