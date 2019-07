Ventajas de Providencia

Obviamente no hablaré de todos los inconvenientes de vivir en lo que fue la Hacienda de la Providencia y lugares circunvecinos: lo haré de algunos, sólo para tener algo en qué pensar… Dejo para otro día hacerlo de las ventajas que, evidentemente son muchas más.

Los edificiotes sobresalen en todos sentidos, con el agravante de que nuestros arquitectos parecen competir por el más feo… agréguesele cuando tienen la suerte de que hagan las cosas mal, por ahorrar tiempo y dinero, y gozan de aparatosos derrumbes. Son espectáculos gratuitos que en pocos lugares se ofrecen. Asimismo, cuando el agua falte, nos divertiremos más todavía.

También los bares y restaurantes juegan destacado papel. No digo aquellos pocos que están debidamente insonorizados, al extremo de que casi no se nota su presencia, y tienen resuelto el estacionamiento. Esos no valen la pena. Aplaudamos la existencia de los ostentosos y ruidosos que dan nota de su presencia y han desobedecido limpiamente los requisitos para guardar los automóviles, para así fastidiar debidamente al vecindario sin conmiseración alguna. ¡Por eso son buenos católicos!

Las escuelas, sean chairas o fifís, ofrecen también ventajas inconmensurables: cocheras tapadas, bocinas a “todo fuete” y una riqueza de vocabulario por los aires… en ello no se quedan atrás los fieles que van a misa, mismos que cristianamente le fastidian la vida al prójimo y violan tanto las leyes de tránsito como las de convivencia social con la mayor alegría. Para ellos ir a misa es una patente de corso para incomodar a los semejantes.

Quizá la cereza del pastel, de esta gran falta de solidaridad, resulte ser la incapacidad de trabajar todos juntos, sin ánimo de obtener privilegios y con sentido colectivo, para enfrentar los problemas, en especial el de la inseguridad, que en otros lados, ante la imposibilidad oficial de atenderlo, una buena organización vecinal ha mantenido a raya a la delincuencia.

Más que dedicarnos a criticar, deberíamos de abrir foros para atacar puntualmente con eficiencia y coexistencia lo que nos aqueja.

Ojo: en Providencia Norte tenemos un excelente líder, pero también tenemos una enorme capacidad de jalar cada quien pa’ su hebra.