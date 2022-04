Vemos a Stevenson tiernito para Valdez

Shakur Stevenson, es un boxeador bien armadito, propietario de un lote que reúne boxeo de alta técnica, velocidad, tiene precisión, y aceptable pegada. Es campeón mundial Súperpluma OMB, es zurdo y marcha invicto, 17-0 con 9 nocauts favorables.

Este es el paquete al que se enfrentará el sonorense y campeón mundial Súperpluma CMB, Oscar Valdez, mañana en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Será pelea de unificación CMB-AMB, y Stevenson, estadounidense nacido en Newark, Nueva Jersey, se siente seguro: Oscar Valdez “me evitó todo el tiempo que pudo, soy el mejor peleador de las 130 libras del mundo, y lo demostraré cuando venza a Oscar Valdez. Quiero convertirme en un campeón indiscutible, vencer a Valdez es solo el siguiente paso”. Publicó Notifight.com.

Peleador pues elusivo, del estilo de Floyd Mayweather Jr., Stevenson construye sus victorias desde las puntas de los pies, sus piernas y cintura han sido sólidos pilares para encontrarse dentro de las 16 cuerdas con el oriundo de Nogales.

Es una realidad que para el estadounidense la de mañana es la gran pelea, Valdez se presentará con palmarés de 30-0 y 23 nocauts favorables, en registro dobla a Stevenson, también en experiencia. El mexicano debe ganar por cualquier vía, se observará más fuerte, competirá en velocidad. La estrategia, ir tras el campeón mundial Súperpluma OMB desde el primer campanazo, llenarlo de cuero en las zonas blandas, repetir el gancho al hígado para restarle velocidad a las piernas y dirigir el ataque al rostro.

En el boxeo cualquier cosa puede suceder, y Shakur tiene ganas de grandeza, entusiasmo y calidad que lo proyectan peligroso, pero lo vemos tiernito ante el conjunto de cualidades del campeón mundial Súperpluma CMB, quien por cierto en su más reciente pelea ante el brasileño Robson Conceicao, casi casi y perdió, parafraseando al inolvidable ex boxeador y ex mánager, Juan “Yaqui” Márquez, esa noche, 10 de septiembre en Tucson, a Valdez le resultó la criada respondona. Por lo que no es descabellado imaginar que mañana se pueda repetir, si Valdez no descifra en los primeros asaltos las trabas de Shakur, no le quedará más que arriesgar el físico, y si la pelea se hace adulta, como le gusta al estadounidense, el de Nogales podría resultar estropeado…

Y por ahí estaré atisbando.