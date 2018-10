Varios peloteros mexicanos en Playoffs de las Grandes Ligas

Habiéndose resuelto oportunamente al término de la agenda ordinaria del torneo los actores que de La Liga Americana están en Playoffs, el contraste fue el inesperado mecanismo para el desempate que se produjo en La Liga Nacional, jugándose cotejos extra para resolver al campeón en dos de las Divisiones y definir así cuáles equipos estarán disputando el lugar comodín que complete los cuatro escuadrones compitiendo por la corona del antiguo circuito.

Hoy en relación a la Nacional y mañana en cuanto a la Americana, se efectuarán los encuentros para formalizar los escuadrones que entrarán como número cuatro o comodín a la disputa en las series de campeonato de cada una de las dos Ligas Mayores, siendo en la Nacional Cachorros de Chicago quienes reciben a Rockies de Colorado, y en la Americana los Yankees neoyorquinos estarán recibiendo a los Atléticos de Oakland.

Una vez definidos los escuadrones que como cuarto participante se integrarán al desarrollo de las series divisionales, estas serán desahogadas triunfando el que gane tres de un máximo de cinco cotejos celebrados a partir del jueves 4 de octubre en lo inherente a la Nacional y en relación a la Americana el viernes 5 del mismo mes.

Tras las series divisionales habrá definición de cuáles equipos disputarán la supremacía de cada una de las dos Grandes Ligas, en seriales a vencer por quien gane cuatro de un máximo de siete cotejos, a efectuarse a partir del viernes 12 de octubre en cuanto a la Nacional y en relación a la Americana al día siguiente, sábado 13 de octubre; para avanzar así esos monarcas de ambos circuitos a la tradicional Serie Mundial a celebrarse en esquema que dicta es campeón el que logre ganar cuatro juegos de los siete posibles, serial que iniciará el martes 23 de octubre y finalizará cuando el monarca de la edición 2018 del Clásico de Otoño se alce con el gran trofeo al haber vencido al rival en cuatro ocasiones, pudiendo en todo caso terminar hasta el último día del mes de octubre si es que se requiriere jugarse todos los cotejos hasta el número máximo de siete.

En la Liga Americana participans en las series divisionales el campeón del Este, Medias Rojas de Boston -con ellos el lanzador mexicano Héctor Velázquez Aguilar-, el jerarca en la División Oeste, Astros de Houston -con el serpentinero cerrador sinaloense José Roberto Osuna Quintero-, y a Indios de Cleveland -con el experimentado pitcher relevista zurdo de Culiacán Óliver Pérez Martínez-, estando en la lucha por el lugar comodín o cuarta plaza los Yankees de Nueva York -que tienen al joven serpentinero veracruzano Luis Enrique Cessa Gasperín- y los Atléticos de Oakland -que cuentan con el poderoso toletero Khris Adrian Davis Alarcón, campeón de bambinazos de ambas Grandes Ligas con 48 palos de vuelta entera-.

Tras los resultados de los cotejos para desempatar el liderazgo divisional en las zonas Oeste y Central de la Nacional en cuanto al calendario ordinario 2018, estarán en la primera parte de la postemporada los Cerveceros de Milwaukee, que en el juego definitorio tras el empate vencieron a domicilio a Cachorros de Chicago que ahora deberán medirse en la lucha por el cuarto sitio o comodín recibiendo a Rockies de Colorado, que terminaron cediendo el juego por el desempate en la División Oeste frente a los Dodgers californianos que de esa forma quedaron campeones de la sección occidental de la Vieja Liga y van a disputar el pase a la serie de campeonato de la Nacional ante Bravos de Atlanta, campeones de la División Este del Viejo Circuito y como está dicho, dejando a que disputen el lugar cuatro o comodín a Rockies y Cachorros.

De entre los equipos que trascendieron a la postemporada en el Viejo Circuito hay algunos beisbolsitas mexicanos, siendo que con Milwaukee está el señero relevista corto coahuilense Joakim Agustín Soria, en tanto con Cachorros se encuentran dos pitchers relevistas zurdos: el regiomontano Jorge Alberto de la Rosa González -que ha hecho muy buena labor y puede señalarse indispensable para su equipo- y el tamaulipeco Jaime Omar García -quien no obstante su gran calidad ha sufrido altibajos y podría ser prescindible en la Postemporada-, debiendo recordar que con Dodgers están el joven pitcher sonorense Julio César Urías Acosta, que recién fue reactivado tras más de un año de incapacidad por una pesada cirugía y se ha visto bastante bien en su retorno al montículo, y el novel jardinero Alexander Brady Verdugo, que no ha tenido muchas oportunidades de jugar esta campaña, siendo aún incógnita si estos jóvenes peloteros serían incorporados al roster acotado con el que los Dodgers enfrentarán la Postemporada.

En la Nacional, Cerveceros enfrentará a quien gane el lugar comodín entre Cachorros y Rockies, siendo de alguna forma favoritos los de Milwaukee, en tanto Bravos enfrentará a Los Ángeles, debiendo advertirse que los muchachos de Atlanta está más descansados y con menor estrés que los Dodgers, mas resulta complejo aventurar un favorito.

En la Americana, Medias Rojas esperará al triunfador del cotejo por el cuarto espacio o “wild card” entre Yankees y Oakland, siendo apreciable que sea ante Oakland o frente a los Mulos del Bronx luce como amplio favorito Boston; Houston habrá de enfrentar a Cleveland, teniendo los texanos sureños la ventaja que les da abrir en casa y el halo de mejor desempeño que los Indios en el calendario ordinario del Joven Circuito, de ahí que es el favorito.



