VW cae en un bache

No es noticia para muchos, pero 2018 no fue un buen año para Volkswagen de México. Su director de marca, Edgar Estrada, lo reconoció en un evento de fin de año organizado por VW para algunos medios de comunicación. Inteligente como es, el ejecutivo no intentó esconder lo obvio como hubieran hecho muchos, porque los números ahí están y la aún tan querida por tantos VW, bajó sus ventas 18.5% a escala nacional y cerca de 30% en Jalisco. Por supuesto que Estrada restó importancia al hecho, habló de que estaba planeada ese baja como una etapa hacia una nueva era de la marca germana. Y sí, en buena parte eso es cierto, pero para algunos, principalmente varios de los que tienen una distribuidora de VW en el país -más aún en Guadalajara- la “temporalidad predecible” del problema es como el desabasto de gasolina: más larga de lo que están o estaban dispuestos a soportar y luego de perder algunos millones de pesos durante el año pasado, están buscando a un valiente que les quiera comprar el negocio. Ya hubo al menos un cambio, con VW Ávila Camacho pasando a las manos del cada vez más sólido Grupo Camcar. 2019 no debe ser diferente, incluso puede ser mucho más difícil.

Por supuesto que no todo el problema es imputable a VW de México, aunque sean ellos los que sufren la consecuencia. La marca alemana llegó tarde a varios de los segmentos de crossover del mercado o para algunos tenía producto mas no la estrategia correcta, como el de Tiguan, que cuando venía de Alemania era considerada demasiado chica por los consumidores en Norteamérica y con precio elevado, una vez que era importada de Alemania, con un costo de producción alto para nosotros. Con la magnífica Touareg pasaba lo mismo.

Los baches se enfrentan con camionetas

Hoy, con las nuevas Tiguan y Teramont, dos muy buenos productos como siguen siendo la mayoría de los vehículos de la marca, su precio aún las deja algo fuera de la capacidad económica de muchos mexicanos. Su antiguo mayor éxito, el Jetta, sufre no solo por la pérdida de mercado que han tenido los sedanes contra las camionetas, sino también por haber sido lanzado -antes de la era de Edgar Estrada- cuando aún había mucho inventario de la generación anterior, con motor 2.0 de 115 HP y un precio mucho más bajo que lo ubicaba donde están las ventas de volumen.

En 2019 VW México tendrá solo cinco nuevos productos y al menos dos de ellos son una versión de otros ya existentes. El primero será el nuevo Gol, que llega este febrero y será la última generación del auto importado de Brasil. Vendrá solo en versión hatchback, con el mismo motor 1.6 de 101 caballos de hoy en día, pero con mejores interiores. En marzo llegan dos versiones: la última edición del Beetle, que deja de producirse en Puebla este año y el Jetta GLI, la mejor versión del sedán, pero a juzgar por el precio de las demás, tampoco será muy asequible para muchos. Por último, en noviembre llegan los nuevos Polo y Vento, que aún no sé si serán sus nuevas generaciones o si el Vento será el Virtus producido en India.

El hecho es que VW, que sí vive el momento de transición hacia productos eléctricos que llegarán en 2020 o 2021 con la familia ID -al menos en Europa- hasta entonces no tiene mucho por lo que esperar este año. Sus crossovers compactos, T-Roc y T-Cross, aun cuando esta última fue presentada a los distribuidores en una convención en Puerto Vallarta, no llegarán este año. Todos saben que marca que quiere vender hoy en día necesita ofrecer todas las camionetas que pueda. Y en este bache en que está metida VW de México, vaya que le faltan camionetas para sacarla de ahí.