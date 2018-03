Universidades en EU, sufren matanzas por uso de armas

Al otro lado de nuestra frontera Norte, una segunda universidad en menos de 15 días sufrió la muerte de alumnos y ahora resulta que el presidente de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), sostiene que los estadounidenses se arman “por culpa de México ya que necesitan comprar armas para poder defenderse de los criminales ilegales que cruzan su frontera, así como de las drogas que llegan desde nuestro país.”

Ese cuento ha sido inspirado en parte por Trump, quien ha expresado en múltiples ocasiones la “necesidad de tener armas para defenderse de los criminales que cruzan la frontera para hacer daño a los ciudadanos”.

Y en otros tiempos y administraciones ¿en qué quedó la convicción de los gobernantes que pedían nuestra colaboración para reducir el consumo de drogas de sus jóvenes adictos?

Por otra parte, el director general del Grupo Financiero Banorte, declaró que México es diferente después de las reformas, y siempre las voy a defender. Ahora estamos en la etapa aplicativa. Unas tardan más años que otras, pero ya se ven resultados. En el caso de la laboral, se están creando muchos más empleos. En 2017 se tuvo el récord histórico con 800 mil nuevos puestos de trabajo.

Los bancos estamos optimistas. Las leyes en México son buenas, te lo dicen todos los que saben de eso, pero lo que tenemos que hacer es seguir empujando hacia el Estado de Derecho para lograr un mejor país. Cuanto más procuremos una seguridad en todos los aspectos, haremos mejor nuestro trabajo y más barata se volverá la banca. Por ello, fuimos con todos los clientes y les dijimos que las cosas no se veían mal, que les seguiríamos prestando.

Por su parte, Margarita Zavala, aspirante independiente que abandonó el PAN, declaró que los cargos que ocupó su ex compañero Ricardo Anaya, en el servicio público, no le alcanzan para tener tantos millones, especialmente obtener 10 millones de pesos con un sueldo de 90 mil pesos mensuales y señaló que su ex compañero tiene que dar explicaciones. El pueblo de México tiene derecho a exigir.

“Tiene que decir la verdad sobre la supuesta triangulación de recursos en la compra-venta de una nave industrial por la que obtuvo 54 millones de pesos y sobre su relación con el empresario Manuel Barreiro, quien se la vendió”.

“Me parece imposible que, de un día para otro puedas dar ese golpe maestro para que algo valga tantas veces más dinero de lo que te costó, más de cinco o seis veces, y llegue a unas cantidades que a lo mejor para algunos son normales, pero para la gran mayoría de nuestro país son muchos millones que alcanzas con solo el servicio público”, le dijo Margarita Zavala.

Tienes que comunicarnos la verdad sobre tus triangulaciones de recursos en la compra y venta de una nave industrial por la que se obtuvieron 54 millones de pesos.

En conferencia de prensa, Margarita presentó la nueva imagen y eslogan de su inter-campaña, donde destacan los colores que siempre la han acompañado, los de Acción Nacional: azul, blanco y naranja, para atraer el voto de los panistas decepcionados.