Universidad Panamericana, 1-2 en singles del CNTU

Desde el 17 de octubre al 22 del mismo, se llevó a cabo la segunda etapa del circuito universitario del CNTU, de la Conadeip, en las instalaciones del Tec Monterrey Campus Guadalajara.

Fue una semana llena de dificultades, esto debido al mal tiempo que imperó en nuestra zona. Tuvieron que suspender partidos, demorarlos, empezar a jugar más tarde, en fin, muchos problemas, pero fueron encontrando soluciones los organizadores junto con su staff y sacar adelante el torneo.

De lo más destacado podemos decir que en hombres la Universidad Panamericana fue la que se llevó más trofeos, y en el caso de las mujeres el Tec de Monterrey Campus MTY se llevó todos, no dejó ningún trofeo para otras competidoras.

La Final de hombres fue disputada entre Mauricio Rivera de la UP vs. Óscar Sánchez, también de la UP. Los dos jugadores venían de jugar excelentes partidos durante toda la semana, demostrando así la capacidad tenística de cada uno y el por qué estaban en la Final.

Pero en la Final el joven Mauricio demostró una vez más de su capacidad y seguridad en sí mismo, y desde el comienzo del encuentro se lo vio con firmeza, además de tener muy claro de cómo jugarle a su compañero de entrenamientos, de esta manera se quedó con el campeonato ganando con un contundente 6-1, 6-1.

Terminado este partido, Mauricio tuvo que jugar la Semifinal de dobles junto a su compañero César Gómez, la cual ganaron, con un marcador de 3-6, 6-4 y 11/9, un increíble partido, pero terminando, descansando sólo media hora jugaron la Final, ésta la perdieron contra la pareja de la Anahuac, Alfonzo Delgado y Aldo Maldonado por 2-6, 6-3 y 11/9, otro partido increíble.

En la Semifinal Delgado y Maldonado les ganaron a los jóvenes de la UP Jorge González y Oscar Sánchez también en la muerte súbita, donde los campeones se sacaron cinco puntos para partidos, increíble.

En el caso de las mujeres todo quedó para el lado del Tec de Monterrey Campus MTY. Se llevaron todo, esto también debido a las nuevas contrataciones que tuvieron y que estudian maestría, y que además estuvieron jugando en EU, me refiero a las jóvenes Ana Fernanda Loaiza quien ganó el torneo a su compañera Graciela Rosas.

Terminado este torneo, lo que queda en este semestre para jugarse en el tenis universitario, es el torneo por equipos, que se realizará en el Estado de México, en el Tec, del 4 al 9 de diciembre.

En esta ocasión jugarán 10 equipos femeniles y 10 varoniles, compuestos por dos dobles y tres singles, en el caso de nuestros equipos representativos de Jalisco, la UP es el campeón defensor en hombres.