Un mal presagio para la elección

De acuerdo con un reporte de la Sociedad Civil México, en la actualidad hay 22 millones de credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) que están caducadas. Y es por ello que han iniciado una campaña de concientización ciudadana para actualizar sus tarjetas y no verse impedidos de tomar parte en las futuras elecciones.

En el último proceso electoral del pasado 4 de junio de Coahuila y Estado de México, por decisión del Consejo General del INE se permitió -de manera extraordinaria- que los votantes con credencial vencida el 31 de enero de 2022 -para generar motivación a la participación-, pudieran ejercer su derecho en la jornada ciudadana. Pero fue una medida única, que no se repetirá para la jornada electoral presidencial el domingo 2 de junio del año próximo, donde se elegirá al Presidente de la República y el Congreso de la Unión -128 senadores y 500 diputados federales-, además de nueve gubernaturas, así como 30 congresos locales, convirtiéndose en la ‘madre’ de todas las elecciones.

De acuerdo con el INE, solamente en este 2023 hay 5 millones 156 mil 194 credenciales que estarán caducando el 31 de diciembre, que de no renovarse en los próximos 5 meses que quedan al año calendario, estarán impedidos de votar en una de las elecciones más importantes de la era moderna en México. En Jalisco las credenciales que terminan su vigencia este año ascienden a 381,714 -la tercera cantidad después del Estado de México y la Ciudad de México-, más las que caducaron en los últimos años y que no fueron renovadas, representa una cantidad muy significativa.

A esta limitante para votar debemos de agregar el factor del abstencionismo que es muy grave en nuestro país. Solo hay que recordar lo que sucedió en las elecciones presidenciales del 2018 -que marcó la llegada de López Obrador a Palacio- donde hubo una partición de apenas el 63.4% -56 millones 611,027 votos, en un padrón de más de 90 millones de ciudadanos- y que en las elecciones del 2021 el problema fue más grave, donde solamente fueron a cumplir con sus responsabilidades el 52.6% de los votantes y casi 45 millones de mexicanos decidieron ignorar las urnas y hacer ‘escuchar’ su voz con el voto.

Hasta el viernes pasado el Padrón Electoral del INE es de 97 millones 824,020 mexicanos en posibilidad de votar, pero posiblemente millones de ellos no tienen posibilidades de estar en la Lista Nominal -que contiene los nombres de los ciudadanos con credencial vigente- porque su credencial ha expirado y no ha sido renovada. Si a este factor agregamos al grave problema de abstencionismo que sufre nuestro país, surge el mal presagio de que el resultado de la elección presidencial posiblemente no representará fielmente el sentimiento o deseo de lo que en la actualidad expresa una mayoría de mexicanos por tener otro tipo de gobernantes. ¿Usted, qué opina?.

daniel.rodriguez@dbhub.net