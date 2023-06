Un irracional en el poder

Los recientes ataques con drones al Kremlin -3 de mayo- y los que ocurrieron el martes pasado en diferentes puntos de la capital rusa, posiblemente fueron orquestados por Ucrania, concluyeron funcionarios de inteligencia norteamericana, pero fueron lanzados desde una distancia corta, en o cerca de Moscú. Sin embargo, otros analistas no descartan que los drones que explotaron en la cúpula de la sede del gobierno ruso hayan sido ‘dirigidos’ por grupos u organizaciones que se oponen a Vladimir Putin, pero no aquellos artefactos que provocaron pequeños daños en edificios residenciales.

Al margen de quien haya sido responsable, queda de manifiesto que Moscú no está preparado para contrarrestar un ataque, ya que los drones en el Kremlin llegaron al objetivo y de haber sido de otras características el daño hubiera sido más severo y de funestas consecuencias.

A principios del año, reportes indicaban que Rusia instalaba varios sistemas de artillería y misiles antiaéreos en los techos de varios edificios administrativos y de defensa en el centro de Moscú, lo que indica que el Kremlin se estaba preparando para un posible ataque dirigido a la capital rusa. Pero si los instalaron, fallaron, porque sólo algunos de los drones del martes fueron interceptados en áreas residenciales.

Ahora bien, el otro problema para Rusia es la inconformidad que tiene dentro de su país, de donde pueden haber procedido los ataques con drones al Kremlin, no a los edificios particulares. Se estima que un 20 por ciento de la población rusa no simpatiza con el régimen de Putin y menos con la invasión a Ucrania. Este núcleo de personas, en su mayoría jóvenes, se han convertido en la oposición que quiere un cambio de rumbo y más apertura, que organizados en pequeñas células sociales empiezan a convertirse en todo un movimiento de poca tolerancia. Un problema que va creciendo y que “tarde o temprano”, me dijo Vladislav Zinchenko -ucraniano de nacimiento y residente en California- puede iniciar, sino una revolución, si pequeños focos de insurrección.

Cualquiera que sea el panorama, Rusia ha quedado exhibida, por demostrar que no está preparada para un conflicto prolongado, por la vulnerabilidad de su defensa y porque después de 463 días de iniciada la invasión de conquista de Ucrania, lo que se pensó se concretaría en unas semanas y con facilidad, se ha convertido en una pesadilla, con la muerte de poco más de 200,000 rusos, según estiman los especialistas en temas internacionales. Además, Rusia ha provocado que vaya en espiral las diferencias con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte, integrada por 31 países de Norteamérica y Europa) aliada a Ucrania, poniendo en riesgo que el conflicto tome otras dimensiones.

Al final de cuentas, la muerte de miles de inocentes, la destrucción de un país y las consecuencias de una confrontación mayor, todo por los irracionales sueños de un hombre en el poder -que nos quede claro-. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net