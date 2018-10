Un duelo VAR- varo

El pasado viernes, ante poco más de 14 mil aficionados, el Atlas recibió a un Veracruz que llegaba nublado por las mismas penurias: ávido de triunfos, necesitado de tres puntos, y deseoso de reconciliarse con su gente mediante una muestra de buen futbol.

Como si se tratara de un guion perfecto, el estreno del videoarbitraje llegó para el partido en que se encontraron los “dos más malos” del torneo. Siendo 18 y 17 de la tabla general, Zorros y escualos dieron al público un partido “entretenido”. Contrario de la nula expectativa que generaban, con un festín de errores y goles, tuvieron al espectador al límite de las emociones. De arriba abajo, del enojo a la alegría, de la decepción a la sorpresa, así fue el partido al que muchos sarcásticamente llamaron “el partido de la jornada”.

Tiburones inició la fiesta a los tres minutos; poco después, la polémica se hizo presente en la cancha del Estadio Jalisco y se recurrió a la tecnología para determinar el silbante el primer penalti avalado por el VAR en la historia de la Liga MX. Pero La Furia no quiso sólo protagonizar el haber sido el primero en recibir el favor de cobrar la pena máxima, sino que tuvo el honor de fallarlo. Un segundo castigo al instante igualó el marcador para los rojinegros, y así, un tercero bien ejecutado volvió a poner adelante a los visitantes que no bajaban lo brazos. Con el cuchillo entre los dientes, los Zorros volvieron a igualar en manos de quien había fallado desde los 11 pasos, y de ese modo, con cuatro goles en el tablero, los equipos se fueron al vestidor.

El juego había sido de escándalo. En el segundo tiempo, los locales sumaron en un remate de cabeza por parte del capitán Vigón; quien había sido abucheado durante el encuentro los colocaba momentáneamente delante en el marcador. Apenas culminada la celebración, los del Puerto aprovecharon un horror defensivo y con un doblete de su delantero Menéndez igualaron cartones. Sin embargo, y sin que nadie lo esperara, en un duelo que había estado montado en el carrito de una montaña rusa, llegó la cuarta anotación atlista con el cabezazo de quien había sido el peor jugador de los suyos y les dio la victoria.

Fue “un duelo VAR-baro” y el marcador alegró a muchos. No obstante, La Fiel, esa que nunca deja de apoyar ni desde casa, insiste que, aunque se hayan logrado en un juego las dianas que se habían marcado en todo el torneo la situación no cambia, se sigue en el fondo. Ya sólo esperan que quien lleva la dirección del equipo se “ponga las pilas” para que lo que resta del campeonato y la siguiente campaña las cosas se hagan de la mejor manera para no seguir manchando el prestigio de la Academia del futbol mexicano.