Un aumento de sueldo para la policía

Hay muchos ejemplos que dan cuenta del estado de las corporaciones policiacas de nuestro país. Hace algunos días nos horrorizamos con el caso de Marco Antonio Sánchez, un joven de 17 años víctima de desaparición forzada por parte de un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El amigo que lo acompañaba no perdió la oportunidad de tomar una foto para demostrar el abuso de autoridad del que fue objeto el menor, además de dar el testimonio que alertó a la familia y provocó que el caso se viralizara en redes sociales. Cinco días más tarde, Marco Antonio apareció desorientado y en condiciones igualmente poco claras. Los padres han hablado de las secuelas que esta experiencia le dejó.

No puede ser que vivamos en un país en el que los ciudadanos le tengamos miedo a la policía. ¿Qué hubiera pasado en caso de que Marco Antonio estuviera solo?, ¿Sería uno más que se suma a las listas de quienes sencillamente no regresan? Los protocolos no sirvieron para nada y las explicaciones del Gobierno de la Ciudad de México comprueban lo que todos sabemos. Imagine cuántos casos hay como este de los cuales no se sabe.

Lamentablemente este abuso de la autoridad no es poco común. El 31 de enero supimos de los elementos de la policía de Tlaquepaque que revisaron el automóvil de dos estudiantes que salían del ITESO. La autoridad confiscó los celulares y contestó las preguntas de los jóvenes con prepotencia e intimidaciones. Por lo menos en esta ocasión los elementos fueron suspendidos, aunque no sepamos si va a haber consecuencias o si es solo una medida para distraer a las voces que señalaron este abuso de poder.

Ahora está en el centro del debate la posición del gobernador Aristóteles Sandoval sobre garantizar la homologación salarial a los policías de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Por un lado esto es una gran noticia, porque son pocas las recompensas que obtienen los policías a pesar de realizar una labor que muchas veces pone en peligro sus vidas. La homologación es también un compromiso que hizo el Estado y si nos ponemos en el lugar de los policías y sus familias, podríamos estar de acuerdo en que es su deber cumplirlo. Tampoco sería justo decir que todos son malos o corruptos por el mero hecho de ejercer esa profesión.

Pero por el otro lado, no basta con mejorar los salarios para arreglar la situación en la que se encuentra nuestra ciudad. Hace falta que haya mayores filtros, capacitación y apoyo a la policía. Sin embargo, vale la pena reconocer que el sistema está torcido y para enderezarlo se necesitará mucho más que un subsidio.