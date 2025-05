Un Trump “acobardado” está “contra la pared”

Ha sido la peor semana de Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca -hace cuatro meses-. Primero, le renuncia Elon Musk, su pieza central de la agenda legislativa con su “gran proyecto de ley hermosa” -que combina recortes fiscales, seguridad fronteriza y reformas de salud-, quien se dice “decepcionado” por los obstáculos que encontró para reducir la burocracia federal estadounidense; luego, desde Londres lo califican como un “cobarde” por su voluble posición respecto a la aplicación de aranceles y para “rematarlo”, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos le anula la aplicación de impuestos a las importaciones. ¡Vaya semana!

Ayer los abogados de la Oficina Oval acudieron a un tribunal federal de Apelaciones en Washington para que suspendan la sentencia, logrando el restablecimiento provisional de la medida y esperar una resolución final del Tribunal Supremo en las próximas semanas. Así que todo está en el limbo.

La respuesta de los mercados bursátiles a la decisión del Tribunal de Comercio Internacional fue celebrada porque la política amenaza con meter a Estados Unidos en una recesión y de paso tener un “efecto dominó” en el mundo.

Y si Donald Trump se muestra molesto con el “freno” judicial, está que “no calienta el sol” con el calificativo de la estrategia del “TACO -Trump Always Chickens Out / Trump Siempre se Acobarda-” a sus políticas arancelarias con las que amenaza, no las aplica, otras las pospone, le cambia los porcentajes, etc., término que fue acuñado por el influyente columnista del Financial Times de Londres, Robert Armstrong. “¿Me acobardo? Nunca lo había oído”, le contestó con ira Donald Trump a un periodista que lo abordó sobre el tema, al que le pidió “Nunca vuelvas a decir lo que dijiste. Es una pregunta desagradable”.

Y es que Trump ha provocado un efecto de “montaña rusa” con las amenazas de los aranceles. La muestra más reciente fue el martes cuando las bolsas subieron a sus niveles normales una vez que Trump decidiera posponer la aplicación de un arancel del 50 por ciento a los países de la comunidad europea.

Así que, ante el retiro de de Elon Musk, quien donó 260 millones de dólares en la campaña presidencial de Trump

y que supuestamente se había convertido en su brazo derecho, los reveses judiciales que los altos tribunales le han impuesto y el calificativo de “cobarde” por su cambiante política arancelaria, tienen a Trump muy molesto y “contra la pared”, cuando apenas hoy cumple 131 días de regresar a la Oficina Oval de la Casa Blanca.

