Otra tomadura de pelo

Rafael "La Cobra" Mendoza fue un gran charlista, siempre decía, "pregunte y yo respondo", era la llave para abrir a la enciclopedia boxística, interminable cátedra, amena, su experiencia conducía a temas sorpresivos, a secretos que a algunos confiaba. Sus conocimientos eran respetados por boxeadores, promotores, también por dirigentes y periodistas a nivel global. José Sulaimán Chagnon, ex presidente del CMB, decía que el ex agente internacional yucateco, sabía mucho de box. Mendoza no quiso que Bob Arum promoviera la carrera de Saúl "Canelo" Alvarez, optó por la empresa de Oscar de la Hoya.

"La Cobra" repetía una de sus máximas, "el boxeador mandón es el taquillero", y uno de los ejemplos que nombraba, Humberto "La Chiquita" González, el carismático ídolo de Neza, quien como campeón mundial minimosca, cobraba bolsas por un millón de dólares, mientras que Ricardo "Finito" López, a lo que más aspiraba como desafiante de "La Chiquita", eran 250 mil dólares.

El boom que provocaron los increíbles triunfos del filipino Manny Pacquiao ante adversarios grandotes, hicieron creer a no pocos aficionados que Juan Manuel Márquez se alinearía al grupo de comparsas del revienta taquillas oriental, fue la tercera edición con el mexicano, y también la tercera vez que lo despojaron de la victoria en Las Vegas, los jueces designados por la Comisión Atlética de Nevada. Juan Manuel Márquez no se prestó para ser boxeador elegible.

Floyd Mayweather Jr., por lo menos en la última etapa de su carrera, elegía a sus oponentes, como hoy lo hace el tapatío Saúl Alvarez. El enfrentamiento entre estos boxeadores lo ordenó la televisión estadounidense. Un importante sector del público mexicano consideró que Mayweather Jr., se presentaría con menor ritmo para abrirle la victoria al jalisciense. "La Cobra" al escuchar tal análisis, respetuoso confió que él sabía cómo pensaba la familia Mayweather, y que jamás se prestaría a algo así. Lo que dejó claro Mendoza, es que a "Canelo" le habían pagado muy poco por el match con Mayweather Jr., él debió haber ganado mucho más, ya era el taquillero.

Viene Terence Crawford para enfrentar a Saúl "Canelo" Alvarez, con la constante William Scull, Jaime Munguía, Caleb Plant, Avni Yildirim, Sergey Kovalev, Rocky Fielding, Amir Khan, etcétera. Crawford obtendrá un enorme negocio, suficiente para integrarse al grupo de victimados que han engordado el récord de "Canelo". El estadounidense es un peleadorazo, subirá de peso para desafiar al campeón mundial súpermediano, lo que le restará poder en su pegada y velocidad, que podrían ser suficientes para que regrese derrotado a las categorías que ha dominado, pero a cambio del dinero que jamás imaginó ver en una sola exhibición. Antes de la pandemia, Bob Arum, entonces su promotor, veía que se podría dar el encuentro de "Canelo"-Crawford, aunque no dejaba de informar que el estadounidense no es boxeador taquillero.