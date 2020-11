Ultimátum de la ITF

Hace unos días la Federación Internacional de Tenis, envió un escrito a la Federación Mexicana de Tenis, que dada la situación que se vive o que se tiene en este momento en el ente mexicano, donde hay dos presidentes, dos directivas, y tienen un año negociando quién es el verdadero consejo directivo, de que le quita la sede a México de la Copa Bill King, antes Copa Federación, está se iba a jugar en Monterrey, y la pasan a Inglaterra.

El ser local siempre es de gran ayuda para un equipo y más aún cuando te enfrentas a una potencia con es Inglaterra.

También hay que recordar el buen papel que están haciendo las integrantes de este equipo a nivel mundial, entre ellas tenemos a Renata Zarazúa, Giuliana Olmos, Marcela Zacarías, etc.

Y todo esto se pierde por intereses ajenos a nuestro deporte, sino más bien el único interés de estar al mando de la Federación de tenis.

Carlos González y Mario Chávez, son los que están en disputa por ese lugar, cada uno de ellos dice ser el presidente electo y así se la van llevando desde el mes de enero.

Tuve la oportunidad de hablar con Carlos González, y me comentó que él está pidiendo que se realice una nueva elección, pero bajos los estatutos que rige esta institución, en este punto no está de acuerdo Mario Chávez, ya que las asociaciones no poseen un voto solamente, hay asociaciones que tienen hasta siete, y esto se debe a la cantidad de afiliados que agrupan; hay lagunas que tienen un sólo un voto por sus pocos afiliados, esto es lo que los estatutos marcan y hay que respetarlos.

Me queda hablar con Mario para escuchar las dos campañas y compartírselos, para que sea más justo.

En las dos planillas hay gente valiosa, y también hay gente que no sabemos quiénes son o si jugaron tenis.

Acá lo importante, sin duda alguna, no son ellos, sino nuestros jugadores, nuestros jóvenes. No puedo creer que no se pongan de acuerdo y trabajen en equipo para bien del tenis.

Nuestros jugadores viajan solos por el mundo, sin ningún apoyo. Este año fue muy bueno para las mujeres, pero también para Miguel Reyes Varela y Santiago González.

Para el abierto de Australia ya se están preparando Renata Zarazúa, Santiago González, Giuliana Olmos y esperemos que tenga la suerte de ingresar también Miguel Reyes Varela.

Para el próximo año acá en Jalisco, con la nueva directiva, se espera dar un gran impulso al tenis en general, en todas las categorías; se buscará dar un ambiente sano y competitivo, se van a tener más sedes en los torneos, nuevos formatos en los eventos, bolsas muy fuertes en los torneos profesionales de mujeres y hombres, en fin apoyan al tenis con todo, en pocas palabras. Si esto también lo piensa hacer la Federación de tenis, sin duda alguna subirá el nivel en el país.

Sólo espero que el 2 de diciembre se arregle todo en bien del tenis y el que gane, promueva nuestro deporte con todo y que se vea así reflejado el por qué se quería estar en la presidencia de la FMT