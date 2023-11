‘Tropezó’ -otra vez- y ‘perdió’ el discurso

Xóchitl Gálvez en tan solo una semana, primero ‘resbaló’ en Sonora con su comentario adverso sobre el presidente del PRI; segundo, cometió una indiscreción en la Ciudad de México; tercero, volvió a ‘tropezar’ -‘con la misma piedra’ del líder priista- en Tuxtla Gutiérrez y cuarto, el ‘patinar’ y titubear cuando se le fue el discurso del prompter (apuntador electrónico). El viernes pasado en este mismo espacio concluimos la reflexión señalando que si “no se tiene cuidado de que el inconsciente la traicione, ella misma se convierte en el problema”.

Y es que la afirmación en Sonora de que “yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás a mi gobierno, nunca. Ni a Alit...”, sin concluir el apodo completo de Alejando Moreno, presidente del PRI; el ‘ventilar’ las diferencias al interior del Frente Amplio por México cuando dijo, “me tengo que dedicar a trabajar las broncas entre los partidos”; cuando volvió a insistir en otro evento, “hay muy malos priistas con los que yo no trabajaría como (Manuel) Bartlett o como ‘Alito’ o como el ex gobernador de Hidalgo (Omar) Fayad” o cuando durante su informe como Senadora se le apagó el monitor donde leía el discurso, nos habla de que Xóchitl es muy clara y sincera -y ¡le vale...!- con sus puntos de vista sobre ‘Alito’, que tiene un problema para hablar en público lo ‘políticamente correcto’ y que cuando se ve sorprendida y hay que improvisar se queda ‘congelada’, como sucedió el domingo en el monumento a la Revolución y pasó un momento bochornoso.

Todo parece indicar que el problema de Xóchitl es que es una persona impulsiva, donde predomina su tendencia a reaccionar de forma precipitada o no meditada sin pensar en las consecuencias, que en lugar de ayudarla la pueden comprometer en sus objetivos, sobre todo cuando estamos enmedio de un histórico ‘experimento’ de coalición de partidos donde los intereses personales de las dirigencias son muchos y la susceptibilidades muy sensibles.

Y Xóchitl ha reconocido que ha ‘metido la pata’, por lo que se vio obligada a “ofrecer una disculpa” a ‘Alito’, ahora si, hablando con ‘propiedad política’, al señalar: “Yo reconozco en ‘Alito’ un hombre valiente, echado para adelante...es un hombre ordenado, trabajador y vamos construyendo una profunda amistad...(le) ofrecí una disculpa, me encanta, yo si quiero decirlo, estoy orgullosa de caminar con el PRI y lo digo sinceramente, lo digo convencida...”.

Xóchitl debe estar sometida a una enorme presión con la nueva responsabilidad que tiene a sus espaldas, que no es la misma de ser Senadora o una exitosa empresaria. Necesariamente -debe ser obvio- que dentro de la coalición de partidos debe existir un grupo de asesores que puedan enfocarse en darle el rumbo correcto al manejo de situaciones, entre ellos a los impulsos personales o mensajes del subconsciente y el estar siempre preparada a improvisar de la misma manera como ha reaccionado con mucha ‘chispa’ en algunas ocasiones. Porque hay que tomar en cuenta que de las reacciones o respuestas que se den y la imagen que se proyecte depende la percepción que se tenga por parte de quienes están en el mismo equipo y de los ciudadanos, que al final de cuentas, son los que dirán la última palabra en las urnas.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net