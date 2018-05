Tres estrenos para tomar en cuenta en mayo

Lo mejor del teatro son los estrenos (bueno: son mejores los espectáculos lindos y útiles y memorables y conmovedores que repiten funciones una y otra vez hasta que todos los espectadores los hemos disfrutado, eso es lo mejor). Y en Guadalajara se avecina una bonita serie de estrenos en el teatro independiente que, por ejemplo, son una buena oportunidad para que usted se asome a este arte local. A ver qué le parece su diversidad de temas, géneros, estéticas, voces…

1. “Próxima estación: tú”. Esto es una historia sobre amor, pero no nada más un romance. Los artistas a cargo lo describen como un juego escénico acerca de lo que debe hacer alguien para olvidar a una persona: ¿cómo se le hace para seguir adelante? No espere usted un espectáculo convencional, sino una mezcla de ideas y recursos a partir de este tema: recuerde que el teatro puede echar mano de más herramientas que la fórmula “personajes hacen cosas mientras los miro”. Lo interesante de este montaje estará, entre otras cosas, en resolver de forma clara y atractiva ese juego escénico con base en el texto del bajacaliforniano Diego Alba (1992), quien, con otro trabajo, “Los gatos me vieron huir”, ganó el Premio Independiente de Joven Dramaturgia 2014. Foro Periplo, viernes 11, 18 y 25 de mayo, 20:30 horas.

2. “Ella 2.0”. Esto sí es una historia de amor, un romance directito, para adolescentes y adultos. Quizá por su sencillez, fue un texto muy bien recibido en las lecturas dramatizadas que la UDG organizó el año pasado. La actriz local Andrea Belén SánSa escribió esta historia sobre dos chicas que se enamoran en la prepa y cómo se reencuentran después: por qué el amor siempre merece una oportunidad. La propia autora actúa junto a “Kärlek” Ramos, una de las premiadas como mejor actriz el año pasado. Sábados (19:00 horas) y domingos (18:00 horas) del 12 al 27 de mayo en el Teatro Experimental.

3. “Pato Schnauzer”. Y aquí hay una comedia negra, pero vamos por partes: es un texto del veracruzano Saúl Enríquez, dramaturgo muy frecuente entre los teatreros tapatíos sobre todo porque escribe para audiencias jóvenes (“¿En qué estabas pensando?”, “Lennon nunca estuvo en Guanatos”, “Esprín bréiquer” y “La luz que causa una bala”, por poner algunos ejemplos recientes). “Pato Schnauzer” es un asunto más adulto y retrata a un tipo al que le quedan 50 días de vida y tiene un arranque de urgencia familiar… que su hermano y su padre no necesariamente comparten. Si el humor negro es lo suyo, dele una oportunidad a este montaje; si no, piense en ver a dos actores jóvenes muy estimados en la ciudad —Darío Rocas y José Jaime Argote, recién reunidos en “Juana Inés: paráfrasis de sí misma”— junto a un decano que es un placer para el público, Marco Aurelio Hernández. Dirige otro favorito local: Eduardo Villalpando. Teatro Experimental de Jalisco: jueves y viernes hasta el 1 de junio, 20:00 horas.

