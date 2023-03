Todo es jijiji, jajaja… hasta que llega la realidad

De una torcida manera es cierto que la mañanera no es un acto de autoridad. Es cierto que un juzgado le ha dado ese argumento legaloide a Denise Dresser para no atender su demanda de amparo frente al acoso del Presidente de México, pero quizá en su intento de zafarse la secretaria de acuerdos que eso afirmó nos recuerda una gran verdad: hablar tres horas al día no es ejercer la autoridad para gobernar.

La mañanera puede ser un espacio para los abusos del poder (lo es), un mecanismo de propaganda, un show de variedades, una oda a la personalidad del jefe del Estado, una fábrica de mentiras, eventualmente un canal de anuncios públicos, pero no un acto de Gobierno, no la representación del ejercicio de la autoridad para el bien de todos, ni siquiera de los más pobres, porque sí sabemos quiénes padecen más la violencia, ¿verdad?

El telón de la mañanera se cayó el viernes en Matamoros. Pero la verdad el truco de Palacio Nacional queda evidenciado cada rato, y si hoy el quita risas al Presidente fue en Tamaulipas, donde la tragedia le pegó a cuatro estadounidenses, la verdad es que algo igual o parecido o peor puede ocurrir hoy o mañana en Tijuana o en Colima.

Si la mañanera crujió ayer fue porque hasta Andrés Manuel López Obrador, el más histrión de los presidentes, tiene que suspender el jijiji cuando topa con la cruda realidad.

La realidad de Matamoros le cambió, así fuera por unas horas, el guion a AMLO cuando todo mundo, todo el mundo incluso, vio cómo los criminales en esa ciudad son los dueños de las calles. Matan y secuestran a plena luz del día, sin agobio, sin sentirse amenazados. Son La Autoridad y no da risa. Matamoros es un viral mentís al “vamos requetebien” del tabasqueño.

El otro aspecto de la realidad de Matamoros con la que topó López Obrador es que los efectos hipnóticos de su montaje cotidiano es para consumo local, totalmente vernáculo. Y esta tragedia tamaulipeca traspasó la frontera porque las víctimas tienen otra águila en su escudo, tienen quién pida cuentas por esas vidas, quién diga me da igual tu retórica, dónde están mis ciudadanos.

La tragedia es aprovechada por los enemigos de México en Estados Unidos, eso también es cierto. Pero la solución no es un Ricardo Monreal lanzándose de niño héroe en el Twitter. Porque su partido (que es también el del Presidente), su familia (que milita en Morena), y bien valdría decir que él mismo, gobiernan en Zacatecas, donde también los criminales ponen de cabeza el Estado cada que les da la gana. Con o sin Guardia Nacional. ¿De verdad tiene el senador zacatecano argumentos para contrarrestar los ataques de legisladores de EU?

La realidad de la violencia con la que tropezó AMLO esta semana está lejos, por supuesto, de circunscribirse a Tamaulipas o Zacatecas. Michoacán sigue ingobernable y de ello da fe Hipólito Mora, fundador hace una década de las autodefensas y quien de nuevo denuncia la salvaje ingobernabilidad. Y así podemos mencionar a otras entidades.

Cabe recordar que 2023 arrancó recordándonos a los mexicanos que la inseguridad no se ha ido con la nueva militarización ni los nuevos abrazos ni con echarle culpas, todos los días, al pasado y a Genaro García Luna.

Porque todo es jijiji, jajaja en la mañanera, el Presidente ríe, pone memes y canciones, o abusa de su autoridad para atacar periodistas, pero de repente un ataque a cuatro personas, para en seco toda la marrullería. Porque la realidad que no quiere gobernar no mejorará ni con otras mil mañaneras.