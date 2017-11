Titanes contra la corrupción

Hay dos admirables mujeres entre los cinco ciudadanos que acompañarán la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción, pero me niego a usar puritanismo de género en el lenguaje. Héroes, paladines, titanes, barones… denme esa licencia. Los cinco académicos elegidos tienen tal reto enfrente que, por favor, no perdamos tiempo en tubería.

Jorge Alatorre, Freddy Mariñez, Lucía Almaraz, Annel Vázquez y Jesús Ibarra fueron seleccionados ayer como integrantes del Comité de Participación Ciudadana que acompañará los esfuerzos de Jalisco por combatir la corrupción.

Verdaderamente les tengo admiración. A partir de esta semana formarán parte de un monstruo que no tiene visos de empezar a andar en el ámbito federal y que, por el similar diseño, tendrá problemas para operar en Jalisco o en cualquiera de los estados en donde se está impulsando.

No le tengo mucha fe, pero quizá es por incapacidad mía, por incomprensión, porque hay un comité de selección, uno de participación, uno de coordinación y un sistema estatal de fiscalización que se habla con la comisión de participación y un secretariado ejecutivo que tiene una comisión ejecutiva y apoya al comité de coordinación que tiene un integrante de todos los demás porque es la instancia más arriba de todas, pero que en sus primeras siete facultades se le da permiso para organizarse, en la octava para informar sobre cómo se organizó y apenas en la novena se ve que puede hacer recomendaciones a autoridades.

La ley es un laberinto con eslabones que no forman una cadena lógica, sino una tosca red de instancias entrelazadas dedicadas a construirse a sí mismas y unidas con bisagras débiles. Cualquier fallita en cualquiera de esas bisagras de papel, atora todo el sistema.

No lo digo por Jalisco. Así está también en el país, que lleva meses sin fiscal anticorrupción y, por lo tanto, ve pasar sospechosas renuncias mientras a Jacqueline Peschard la consideran la mujer más sola del país.

Las bisagras se ven de inmediato. La comisión de participación ciudadana no opera si no hay comité de coordinación y el comité no se puede instalar porque no hay auditor, que es uno de los integrantes, y el nombramiento del auditor, dicen, también podrá ser analizado por la comisión, pero eso no está entre sus facultades ni se menciona en la Constitución, así que hay que esperar a que las dos terceras partes del congreso se pongan de acuerdo para nombrar al que no pudieron nombrar en diciembre pasado porque no llegaron a las dos terceras partes.

Y mientras tanto, el sistema estatal anticorrupción no funcionará, y como no funcionará el órgano máximo de acuerdos, se atorarán las piezas que ya teníamos: órganos internos de control, auditoría y contraloría que no tienen la última palabra.

Dicho esto, reitero mi admiración a los cinco ciudadanos que fueron nombrados esta semana: son personas que conocen de las limitaciones del sistema y que, sin embargo, se avientan el reto. Quizá con la voluntad que muestran ya, el profesionalismo que les fue calificado y la libertad que les dio el sistema de selección, logren cerrarme la boca.