Tiene la razón el General/Secretario

Recientemente, durante una entrevista con el diario The Wall Street Journal, el presidente Donald Trump usó un argumento exagerado y mentiroso -como es su costumbre- sobre el número de víctimas de fentanilo en su país, para ofrecer ayuda militar a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para combatir a los narcotraficantes, a la vez que aseguró que el rechazo que recibió de la mandataria obedece a que “ella les tiene tanto miedo a los cárteles que no puede caminar. Esa es la razón. Tiene tanto miedo que ni siquiera puede pensar con claridad”. Y luego vino el embuste al señalar sobre el tráfico de drogas hacia su país, al decir que “el año pasado murieron 300 mil personas por el fentanilo”.

Los datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que fueron alrededor de 87 mil los fallecimientos por sobredosis en el periodo comprendido entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, comparado con los 114 mil que fueron registrados el año fiscal anterior. Ni siquiera sumando ambas cifras se llega a la desorbitada cantidad de la que habla Trump.

Sin embargo, al margen de la exageración, la realidad es que el mandatario estadounidense ha venido insistiendo y amenazando -desde su campaña presidencial- con usar a sus militares estadounidenses para combatir a los cárteles mexicanos en nuestro territorio, recibiendo un obvio y permanente rechazo por parte de Palacio Nacional.

Esta semana, con motivo del 105 aniversario de la Columna de la Legalidad, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, dijo que no se necesita de ayuda exterior para combatir al narcotráfico, al decir que “la sociedad y las fuerzas armadas podemos hacer frente a cualquier amenaza”.

Sin embargo, en su intervención el General/Secretario dijo algo interesante, leyendo entre líneas en su mensaje, cuando dijo: “Podemos hacer frente a cualquier amenaza si ponderamos, COMO SE HACE ACTUALMENTE”, interpretándose que lo que hizo en el pasado había sido diferente. Y tiene toda la razón.

Y sí, es obvio que en el pasado no se “metieron las manos” con tanta determinación en contra del narcotráfico y la violencia, por la equivocada política del ex inquilino de Palacio Nacional de los “abrazos, no balazos”. Hoy, la percepción y los mismos resultados en cuanto a detenciones e incautaciones hablan por sí solos de la intervención militar -aunque aún insuficiente- para combatir el cáncer de las drogas y la violencia que padecemos.

Usted, ¿qué opina?