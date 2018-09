Temas importantes en Jalisco

Desde hace tiempo hay algunos temas muy importantes en nuestro Estado que están rezagados. Uno de los principales es planificar bien y consolidar la regionalización de nuestro Estado; en la región metropolitana definir lo que nunca se ha completado: el diseño adecuado de la vialidad, planeando el desenvolvimiento de los diferentes elementos incluidos en ella. Sin un plan integral acertado de vialidad, la movilidad urbana nunca se resolverá adecuadamente.

Se necesita una reglamentación visionaria, firme, para el desenvolvimiento de todos los vehículos incluidos en la movilidad urbana. Ahora con la creación de la Línea 3 del Metro, llamado Tren Ligero, aunque es una agresión a la imagen urbana de la metrópoli, su uso ayudará a disminuir la población que se moviliza en vehículos de diferentes tipos.

Se requiere un plan integral de los elementos necesarios para producir una vialidad efectiva que realmente ayude a la movilidad urbana, que es un caos en el cual estamos inmersos. Debe haber una reglamentación clara, precisa y fuerte, por ejemplo, prohibir que grandes vehículos indispensables para la construcción, se estacionen bloqueando calles y avenidas en las horas de mayor tráfico; eso deben hacerlo en un horario definido, de ninguna manera en las horas pico y cuando haya menos tránsito, puede ser en las primeras horas de la noche; además una reglamentación clara para la forma de usar bicicletas y motocicletas y realmente castigar con multas importantes a las múltiples personas que manejan usando el celular y trayéndolo en la mano.

Asimismo, cuando ocurre un pequeño accidente o choque, provoca que se paralice la circulación a veces por varias horas, porque los que tuvieron el percance esperan hasta que llegue la aseguradora de cada uno; lo que procede es tomar fotografías y quitar los vehículos de los lugares donde están estorbando, eso debe hacerlo la Policía encargada de la vialidad. Lo que menciono son sólo pequeñas aspirinas para disminuir los problemas que enfrentamos en movilidad urbana.

Además, llevar a cabo las reparaciones de calles y de infraestructura vial en horas adecuadas y no bloquear calles y avenidas cuando hay tránsito fluido, o sea que deben realizarse por la noche.

Consolidar la regionalización haciendo crecer las ciudades medias y ejecutando una red completa de comunicaciones entre la capital y estas localidades; es indispensable que se tome en serio y se realice.

Confiamos en que la Federación a través de su propuesto delegado especial representante, que no se han definido sus funciones exactamente y sus alcances, tenga claro que de ninguna manera ha de intervenir en la planificación y en las obras prioritarias que decidirá el Estado por medio del Gobierno de Jalisco y su equipo. Este supuesto virrey si llega (ojalá cambie de idea el Presidente electo López Obrador), lo que podría hacer es vigilar el correcto uso de los recursos que la Federación manda a Jalisco, que son los impuestos que se cobran en Jalisco y Jalisco los manda a la Federación, pero sí es importante que tenga muy claro el virrey, si llega, que no intervenga en el destino de los recursos que le corresponden a Jalisco y que Jalisco debe marcar las prioridades en las obras, como es mejorar las redes carreteras y crear nuevas comunicaciones entre las ciudades medias y la metrópoli; eso lo decidirá el Gobierno de Jalisco encabezado por el gobernador, coordinando a los municipios.

Ya he mencionado que las proposiciones y promesas que ha hecho el Presidente electo López Obrador, la gran mayoría son buenas, ojalá las pueda realizar como lo prometió, pero sin dejar que su delegado virrey representante, que no lo necesitamos, intervenga en la planificación y prioridad de obras del Estado, que no tiene la menor idea.