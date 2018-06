Te encargo mi casa

• Esta semana

Estamos a una semana de plasmar nuestra decisión democrática en la boleta electoral, ejercer nuestro derecho constitucional y cumplir con el deber cívico de encomendar la gran Casa común que se llama México, a la gestión de un nuevo Presidente de la República; quien habrá de ejercer su cargo, bajo el control o con el respaldo de ese enorme Congreso de la Unión, que integran las cámaras de senadores y diputados.

Es increíble que siendo las campañas políticas más breves en duración, terminemos hartos de tanta palabrería insulsa y falta de seriedad profesional. Parece que el propósito fuera llenar esos vacíos faltos de contenido valioso con palabras que, al no haber intencionalidad de auténticas propuestas, carecen de significado.

El absurdo exceso de tecnología en la red mediática (o quizá, mediocre) nos ha saturado de un parloteo que desconocemos hasta qué punto es verdad; por lo que no nos queda otra que en esos últimos tres días de silencio electoral, hablarnos a nosotros mismos para decirnos lo que somos, lo que sentimos y lo que queremos.

El arte de la política no fue para nada aplicable a la mayoría de los contendientes en el proceso electoral que está por llegar a su fin. Y qué triste que para intentar vencer al abstencionismo, se tenga que recurrir más a la descalificación en lugar de propuestas valiosas de políticos profesionales; “servidores de carrera”, como sería deseable que todos y cada uno lo fuesen.

Ahora que las campañas están culminando su contaminante verborrea, pensemos con serenidad y visión de futuro, independientemente de colores, partidos o coaliciones, sin permitir que nos traten de influir, con iras, exageraciones y hasta mentiras ajenas. Viendo y sopesando las cualidades y experiencia de cada persona. Con la trascendencia que ello implica, pues vamos a elegir a un Presidente, gobernador o alcalde; NO a un candidato. Y así, al amparo del silencio, veamos quién tiene los tamaños para trascender, y cuál ha dicho la verdad. ¿A quién y por qué le confiarías tu casa? ¿Cuál te merece confianza, él, como persona seria? ¿Le vas a otorgar un Congreso que lo controle o que lo respalde y aplauda? Las encuestas ya no valen, el domingo primero de julio, TU VOTO es el que cuenta.

Trump, autor del apartheid Estados Unidos

Cada día Trump demuestra más su odio racial y discriminatorio contra las personas que no pertenecen a las razas que él considera la Supremacía blanca. El reciente problema, dramático e inhumano como pocos en la historia de la humanidad, ataca sin misericordia a indefensos y desprotegidos niños y niñas, por el solo hecho de no pertenecer a una raza blanca, está demostrando su feroz racismo que se equipara al del nazismo de Hitler y sus secuaces; y su xenofobia cuando se trata de personas, que por cierto él califica de bestias y animales que no merecen ser considerados como seres humanos, que no son escandinavos, arios, germanos o anglo sajones.

Es humanamente inaceptable y criminal ese comportamiento, pero lamentablemente lo está realizando con maquiavélica precisión, despertando en su “base” los peores instintos de odio y rechazo racial a seres humanos que consideran como inferiores y desechables. Recordemos que en alguna ocasión expresó que él prefería la migración de personas provenientes de los países escandinavos. Igualmente recordemos que su primera esposa Ivana, declaró en alguna ocasión que su libro de cabecera era “Mein Kampf” y los discursos de Adolf Hitler.

Ahora está aplicando, o pretendiendo aplicar, las enseñanzas diabólicas que esos escritos le han inspirado, no en balde muchos ya están comenzando a pensar que alguna forma es el anticristo anunciado bíblicamente; él parece que se esfuerza por lograr ese nefasto título con sus acciones, inclusive su actual esposa y su hija han declarado que esa actitud es inhumana y salvaje. Lamentablemente sus huestes republicanas están demostrando su “falderismo” humillante y su nula calidad humana, cuando el mundo entero ha alzado la voz y ha condenado esa actitud que se creía desterrada de la faz de la tierra.

Sergio López Rivera

Con las elecciones durante el mundial se da tregua al ciudadano

Hacer coincidir los comicios con la fase de octavos de final del mundial del futbol poco cambiará el ejercicio del voto libre e informado de quienes ya han decidido sus preferencias. Pero al proceso electoral que está en marcha en México no solamente le queda esperar el 1 de julio de 2018. En la fase de octavos de mundial del futbol algunas cosas inesperadas pueden ocurrir.

Para empezar, por una parte, se desplaza la atención de ataques, mentiras, falsedades, que han saturado de desconfianza a la contienda electoral, en detrimento de las propuestas de Gobierno y de lo que pudiera traducirse por un mejor país. Por otra parte, seguir a la Selección Mexicana en el futbol mundial, sin duda, da una muy bienvenida tregua al ciudadano.

La atención del público futbolero estará en la fase de los octavos de final. Así, para la gran mayoría de los mexicanos, la esperanza de un gran equipo de futbol triunfador se ha vuelto emblema nacional. Se quisiera votar con esa expectativa del éxito de la Selección Mexicana para que el país avanzara y obtuviera mejores resultados a partir de las elecciones. Sin embargo, en estos días, en el entorno electoral y mundialista, difícilmente cambiarán las intenciones del voto, aunque aún faltará confirmarlo. Aun así, queda claro que por encima de la más grave polarización social que ha vivido el país y de las enormes dificultades que plantean los asuntos políticos del país, el mundial está sirviendo para unir realmente a los mexicanos en torno del disfrute de una causa común.

Margarita Camarena Luhrs

Por nuestra Madre, bohemios…

“Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”. Lema de la espiritualidad apostólica en la Hermandad Marista. Aquel sábado 23 de junio de 1968, hace apenas medio siglo, que nuestros inolvidables maestros del Colegio Cervantes Costa Rica, nos graduaban como bachilleres. Hoy, también sábado 23, nos congregan de nuevo a los pies de nuestra Buena Madre –a 50 años de distancia– a gran parte de aquellos adolescentes, ahora venidos de los diferentes puntos cardinales, para agradecer a Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, la solícita cobertura de su manto, que nos mantiene unidos a la distancia; merced al trabajo fecundo de los nobles Hermanos Maristas de la Enseñanza, y varios docentes seglares más; a quienes –pueden ustedes estar seguros de ello– dimos ocasión de practicar en no pocas oportunidades, su vocación de paciencia, sencillez, disciplina, ojos atentos, y corazón compasivo, que se comprometieron a ejercer, a la égida espiritual de San Marcelino Champagnat.

Henos aquí, en nuestra amada Guadalajara; coincidiendo en fecha y día, con la generación actual del propio Instituto Marista. Todos anímicamente adolescentes (bueno, nosotros, con cinco décadas de grata experiencia e infinidad de anécdotas que narrar; si pudiésemos interesarlos en escucharlas). El mismo edificio con su gran patio, las aulas, escaleras y corredores, que ahora deambulamos con nada fingida parsimonia. La más amplia y remodelada capilla, y la novedad de un auditorio o multiforo, plantado en aquel jardín que marcaba la confluencia de las calles Luis Pérez Verdía (antes Costa Rica) y Joaquín Angulo. No en balde, pasan los años.

Por nuestra Madre, bohemios, es un placer reencontrarnos. Algunos conservan el parecido, con aquel adolescente que recordamos; otros, como que nos corrieron en brecha, sin aceite y con el freno puesto… embarnecimos, nos arrugamos, perdimos pelo o pintamos canas. Quizá si nos hubiésemos cruzado por la acera de alguna calle tapatía, habríamos pasado de largo; pero con la magnífica e invaluable labor de nuestros organizadores, y gafete al pecho; como que volvemos a saber, quién es quién. Dios les pague, pero con nietos; porque ya con hijos, con qué objeto… Un enorme abrazo fraterno, común y recíproco; tanto para los presentes, como para aquellos que no les fue posible asistir. Y una ferviente plegaria, para quienes nos contemplan desde arriba, gozando del Señor, de nuestra Madre y la mayoría de nuestros maestros.

Uriel Eduardo Santana Soltero

VIVA MÉXICO

El entusiasmo es justificado y extensivo a la imagen al reproducir el nombre de nuestro país en todos los medios del mundo por el triunfo de la tenacidad en el futbol. El reto no disminuye y veremos el resultado hoy ante Corea.

Es por mucho una muestra de confianza en todo cuánto se puede lograr con tenacidad, más allá del deporte; por el turismo, la inversión y la seguridad para lograr el reflejo deseado y comprometedor de gobierno actual y próximo a definirse en el proceso electoral en paz y libertad.

Dios nos guarde de la discordia.

Carlos Cortés Vázquez