Tala, Línea 12 y EEUU con un común denominador

El titular del New York Times decía ‘Por qué colapsó la Línea 12 del Metro de Ciudad México’. Y en un sumario el influyente diario señala que “los graves fallos de construcción y las presiones políticas que hay detrás de una tragedia que amenaza a dos de las figuras más destacadas de México”. Se refiere, estos últimos, al canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, quienes por sus posiciones ocupadas pudieran tener responsabilidad. Sin embargo, la cabeza del matutino no se refiere a lo más trágico, las 26 personas que perdieron la vida, y de los 78 heridos, algunos de ellos aún graves.

El reporte preliminar de una de las investigaciones que se conoció ayer concuerda con la opinión de especialistas y el análisis de organizaciones ajenas a las autoridades del transporte, que apuntaban fue una combinación en las fallas de construcción -posiblemente por el apresuramiento de la apertura de la obra- y un poco o nulo mantenimiento las que causaron el accidente.

Seis semanas después, en Tala -en el poblado de San Isidro Mazatepec- ocurrió otro accidente, donde 12 vagones de un tren de carga -de 108 furgones- se descarrilaron, proyectándose en contra de casas del poblado y causando la muerte de una persona y tres lesionados. Es muy temprano para sacar conclusiones de esta tragedia, sin embargo el sentido común, la lógica, apuntan a que se debió a un problema en la vía férrea lo que provocó la tragedia que pudo haber sido de mayores consecuencias.

En ambos casos -Linea 12 y Tala- problemas de construcción, falta de mantenimiento, poco presupuesto o negligencia son los factores que aparecen como posibles causantes de los accidentes.

Pero estos problemas no son ‘propiedad’ de México. En Estados Unidos, se ha corrido con suerte de no tener accidentes de mayores consecuencias con una infraestructura muy deteriorada para un país que con sus recursos se supondría debería tener en óptimas condiciones sus carreteras, puertos, aeropuertos, puentes, presas, escuelas y vías férreas. La Asociación Americana de Ingenieros Civiles acaba de publicar ‘2021 Report Card for America's Infrastructure’, donde muestra una muy pobre calificación a las condiciones en que se encuentra la infraestructura del país y habla de las “condiciones de la manera como se está desintegrando notablemente”. El promedio general de la infraestructura nacional es ‘C-’; las carreteras tienen una pésima ‘D’; las escuelas ‘D+’; puertos ‘B-’; vías férreas ‘B’ y aeropuertos ‘D+’, lo que nos da una idea de las condiciones que se tienen y de lo que pudieran provocar en algunas de esas instalaciones en caso de empeorar, colapsar o fallar.

El presidente Biden hace unas semanas presentó una multimillonaria propuesta para renovar la infraestructura del país, que se encuentra ‘anclada’ por los republicanos en el Senado. Pero al margen de esto, tanto en México como en Estados Unidos deberá priorizarse la inversión en estos ramo para garantizar la seguridad de los usuarios y castigar severamente a quienes negligente e irresponsablemente limitan, manejan o aplican los presupuestos en obras a su antojo solo para beneficiar sus objetivos políticos, y en muchas ocasiones desafortunadamente a costa de vidas humanas. ¿Usted, qué opina?.

