Subsidios son amores

Uno escucha a Enrique Alfaro prometer que no aumentará la tarifa del transporte público en su sexenio, y por el tono juraría que llegó a salvarnos de un desastre con un acto de amor a los pasajeros… pero en realidad se trata de un subsidio (con nuestro dinero) a los transportistas.

“Para lograr este objetivo sin colapsar el sistema, vamos a crear en el presupuesto del próximo año el Fondo de Apoyo para los Usuarios del Transporte Público con 500 mdp para subsidiar con 50 centavos la tarifa”.

El gobernador no subsidia a los usuarios del transporte sino a los transportistas. Esos 500 MDP serán para los camioneros a cambio de que tú sigas pagando lo mismo. La envoltura del regalo es engañosa: “Dame las gracias, pasajero, porque no te raspé”.

El problema no es en sí el subsidio. Muchas ciudades del primer mundo subsidian al transporte público. De hecho es un mecanismo recomendado por organismos internacionales. Entonces, me dirás, ¿cuál es tu problema, malvibroso? ¿Quieres que los usuarios paguen más? Fifí, cochista conservador, antialfarista, chocante comentócrata… (me adelanto a mis queridos bots).

El problema radica en la forma. Este sexenio el Gobierno estatal ha subsidiado al transporte público con más de mil 800 millones de pesos para la compra de unidades, alcancías de prepago, chatarrización, y ahora la tarifa. Representa un presupuesto ligeramente superior al que ejercerá este año su Secretaría de Asistencia Social. En otras palabras, mucho dinero.

Hasta ahora carecemos de un sistema de rendición de cuentas de ese gasto: los criterios de asignación, los padrones de beneficiarios, los reportes de pagos, etcétera. Se trata de un gasto en la oscuridad.

El gobernador refirió que un “análisis técnico” revela que la tarifa no puede seguir así, por eso su decisión. ¿Dónde está ese estudio? ¿Por qué no lo comparte? Al final ese análisis justificará un gasto considerable de nuestros impuestos. ¿Qué dependencia o programa descobijará para cobijar a los transportistas?

Por otra parte, tiene sentido el reclamo de los usuarios por los 50 centavos que no regresan las alcancías de prepago. Si ese dinero se fiscalizara (según la FEU representa 1.1 mdp al día en excedentes), parte del subsidio podría salir de ahí.

Vale la pena preguntarse si cambiar unidades viejas por nuevas modifica la calidad y el modelo del servicio. Hay mejoras, la Línea 3 y el Peribús, pero en una década tendremos las mismas unidades viejas y el mismo servicio. Volveremos a donde comenzamos.

La lógica para entregar más dinero a los camioneros, asegura el gobernador, radica en que ahora el transporte “es un servicio público, no un negocio”.

Y sin embargo, el “pulpo camionero” se mueve…