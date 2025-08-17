Sol, turismo y moda mexicana

¿Te imaginas un día sin sol? ¿Habría suficiencia alimentaria sin su radiación? Además de los alimentos, ¿sabes qué otras industrias mueve el sol en la economía global? Y la pregunta más importante para este texto es: ¿te imaginas un día sin sol en México?

Nuestro país es sinónimo de muchos atributos positivos: alegría, comida deliciosa, personas bailadoras. Pero hoy quiero detenerme en un binomio fundamental: México y el sol. Si en México no existiera una relación directa entre el turismo de sol y nuestra economía, aproximadamente 5 millones de personas se quedarían sin empleo solo en el sector de alojamiento. Y si sumamos todo lo demás, la cifra es todavía mayor.

¿Recuerdas alguna canción mexicana que hable del sol? Seguramente sí. Nuestro país no podría sostener su identidad cultural sin el sol. Así de simple.

Si recuerdas la marca ACA JOE, con su ropa de algodón y su glamour ligado al sol, es porque probablemente tienes más de 50 años. Esta marca nació a finales de los setenta y en los ochenta llegó a tener más de 100 puntos de venta. No logró sostener su crecimiento, pero aún hoy la encuentras en almacenes de retail. En esa misma época de dominio ochentero, incluso vistiendo a artistas nacionales e internacionales, surgió Señor Frog’s. Aunque nació en 1971, fue en los ochenta cuando se consolidó como una marca icónica del turismo, con merchandising fresco e irreverente, especialmente sus famosas playeras de la ranita.

En los noventa apareció Squalo, la gran marca mexicana de surf. Tuve la fortuna de colaborar con su fundador y director general, Bernardo Cueva, en distintas etapas: desde la creación de experiencias memorables en tiendas -como la de Plaza Galerías, que recreaba el ambiente playero con una combi, arena y aroma a coco- hasta años después, en la redefinición de la marca. Para mí fue una experiencia decisiva, porque Bernardo confió en mí como consultor de marketing cuando apenas iniciaba mi carrera profesional. Esa confianza temprana, sumada a su visión y talento para transformar la idea de vender ropa de playa en una marca internacional, fue clave para que yo continuara mi propio camino emprendedor. Desde estas breves líneas, mi reconocimiento y gratitud hacia él. Hoy, su hijo -también Bernardo Cueva- sigue dejando huella: hace apenas unas semanas fue distinguido en Jalisco con el galardón “Mexicano sin Fronteras” por la Cámara de Comercio de Guadalajara, gracias a su brillante trayectoria en el cuerpo técnico del Chelsea, bajo la dirección de Enzo Maresca.

Volviendo a la línea del tiempo de la moda mexicana aparecen nuevos actores con propuestas interesantes, como Maja, Diosa Mar, Selvaggi Swimwear y Agua Bendita, entre otros.

Ahora bien, pensemos en el futuro: el 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud. En México, la tasa de desocupación juvenil es del 4.8%, casi el doble de la media nacional (2.5%). Y, según la Asociación de Emprendedores de México, 21% de los emprendimientos son creados por jóvenes de 18 a 24 años, principalmente porque no encuentran empleo. Aquí hago un paréntesis personal: como lo comenté con anterioridad, Bernardo Cueva, sumado a otros profesionales que eran mayores que yo, influyeron en mi vida profesional y continué insistiendo en ser empresario. Esa oportunidad y esa red de personas fue clave para seguir adelante con mis emprendimientos. Por eso creo firmemente que abrir caminos de empleabilidad para los jóvenes puede transformar historias y detonar proyectos valiosos.

El sol, al igual que los jóvenes, es energía y futuro. Pensemos en datos: el mercado global de protectores solares superará los 25 mil millones de dólares para 2030; los trajes de baño alcanzarán más de 32 mil millones hacia 2032; y el mercado de paneles solares se proyecta en 419 mil millones de dólares para 2029. Todo esto no solo es dinero: son oportunidades de empleo y de innovación que pueden aprovecharse con creatividad, disciplina y un propósito claro de negocio.

