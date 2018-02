Sociedad prometedora

Sauber no ha tenido buenas noticias dentro su organización desde la partida de Sergio Pérez hace más de cinco años, pero el debut de su sociedad con Fiat puede cambiar el rumbo y destino de la pequeña escudería Suiza.

Sauber, que desde hace un par de años cambió de propietario y ahora es controlada por un fondo de capital privado suizo, cobrará los beneficios que el poder en desarrollo y la inversión de Ferrari somete cada año y el competir por puntos en cada carrera no suena descabellado. Sauber ha estado presente en el serial desde hace más de dos décadas, han sido responsables de promover talento joven a la Fórmula Uno y eso los hace relevantes para el serial.

En este espacio he sido crítico de la evidente inequidad entre escuderías, pero también he compartido la importancia de escuderías que sean accesibles al joven talento, aunque existen excepciones (Max Verstappen), difícilmente un adolescente talentoso y exitoso tiene garantizado un asiento en la máxima categoría.

La premisa que tienen que acatar las escuderías que no cuentan con apoyo económico de alguna armadora, de depender de motores proveídos por sus rivales me parece caduca, el sistema y reglamento que rige la Fórmula Uno no invita a proveedores independiente a hacer el esfuerzo por competir, los costos ahuyentan a cualquier postor.

Admito que Ferrari nunca entregará las mismas herramientas a un equipo que pueda compartirles o robarles puntos, pero el hoyo que cavó la escudería suiza necesitaba de apoyo externo y puede ser que esta asociación sea la solución.

Ferrari puede, en caso de decidirlo, dedicar el tiempo necesario para apoyar a Sauber, rescatando uno de los últimos pilares de la Fórmula Uno independientes, el serial y los aficionados lo agradeceríamos.

La salida obligada de Peter Sauber de la parrilla fue dolorosa, pero el hecho de que sus monoplazas continúen compitiendo es inspirador y la escudería merece no sólo permanecer, sino también la oportunidad de brillar.

Espero que con el cobijo de los italianos y con la marca de Alfa Romeo exhibida prominentemente en los costados de sus monoplazas el futuro de la escudería esté asegurado.

