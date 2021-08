Si no se confía, Mariachis podría cantar victoria

Con un paso ganador prácticamente desde el inicio de la campaña, con un conjunto armado sólidamente predominando la ofensiva, pero sin desmerecer a la defensiva, con un muy balanceado y eficiente cuerpo de lanzadores y bajo la atinada conducción del polémico Benjamín Gil, Mariachis de Guadalajara logró culminar la agenda ordinaria en la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en primavera-verano, como el mejor conjunto de su Zona (Norte), pero también de acuerdo con sus números como el líder de todo el circuito, sin desmerecer ya en esta etapa de Postemporada, dado que se ubican en la antesala de llevarse fácilmente la serie en la Primera Ronda del Playoff superando a los Algodoneros de Unión Laguna.

No cabe duda que ha fructificado el empeño de quienes se echaron a cuestas la labor de la organización, el cabildeo para lograr conjuntar el capital, los recursos de todo orden para obtener franquicia y contar con todo lo necesario para establecer a este equipo en el beisbol estival mexicano, donde apuntalados con peloteros provenientes de diversos lugares tanto de organizaciones nacionales como de Ligas más allá de las fronteras, transitan como grandes favoritos para obtener el título, que sería extraordinario para esta novena en su primer año en el beisbol de verano.

Seguramente la afición al béisbol de Jalisco y del Occidente del país estaría muy complacida de contar con un nuevo campeonato como el que ya en la campaña 2017-2018 obtuvo en el otro circuito, el invernal, el conjunto que también ocupa la plaza de la zona metropolitana de la capital jalisciense, me refiero a los Charros de Jalisco.

Ojalá haya ese despertar de los aficionados al rey de los deportes en esta Entidad -que por alguna razón no han terminado de conectar con el nuevo equipo-, para que reconozcan el trabajo desarrollado por los Mariachis, su directiva, su cuerpo técnico, su plantel y quienes han apoyado patrocinándolos, de manera que secunden con su presencia en el estadio de Zapopan en los próximos cotejos de lo que resta de la Postemporada, y no sólo por las razones económicas que deja el ingreso por taquilla y consumo de alimentos, bebidas y mercancías en las instalaciones beisboleras en las que se desahoga la tarea de Mariachis, sino por lo que significa el respaldo que como público se debe otorgar al equipo local que está cumpliendo en lo deportivo y espera que también la gente responda en las tribunas.

En tanto, habrá que desear continúe la marcha exitosa de los pupilos de Benjamin Gil -y éste haya aprendido la lección después del descalabro en los Juegos Olímpicos de no perder piso-, y que no surjan inconvenientes, de esos que suelen darse en el siempre impredecible rey de los deportes, porque como ya todos sabemos y lo decía atinadamente Yogi Berra, “esto no se acaba hasta que se acaba”.

Que no se caiga en excesos de confianza, siendo que la historia tanto en Grandes Ligas como en los circuitos mexicanos, nos ha mostrado que no hay equipo pequeño en series de Playoff y las sorpresas están a la orden del día.

Ojalá pues venga un cierre espectacular de parte de Mariachis; que el equipo pueda mantener el paso arrollador que ha mostrado a lo largo de la campaña; que con la misma contundencia que ha exhibido para casi superar la Primera Ronda de Postemporada frente a Algodoneros de Unión Laguna pueda hilvanar triunfos para adjudicarse las subsecuentes etapas de la eliminatoria para llegar poderoso a la Final tras coronarse en la Zona Norte, en lo que pomposamente se llama en la Liga veraniega La Serie del Rey y logre consolidar el éxito de la campaña obteniendo el campeonato.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1