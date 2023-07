Desde el inicio de la pandemia que trajo escasez generalizada de materiales, principalmente de microchips, el precio de los autos usados ha estado al alza o al menos se ha mantenido elevado. En algunos casos, al mismo o mayor nivel que de un similar nuevo. ¿Cómo es posible? La gente que quiere un producto que no encuentra en las agencias, paga lo mismo o más a un particular que lo tenga. ¿Es lógico? No, pero en las compras casi siempre irracionales de un auto, la lógica no impera, sólo el corazón dicta reglas. Pero ahora parece que, finalmente, esos precios comienzan a bajar y si hablamos de eléctricos, definitivamente las cosas van para abajo.

No es la primera vez que esa parece ser la tendencia. La primera de dio a finales de 2022, cuando en Estados Unidos los inventarios de autos nuevos comenzaron a subir y con ello, empujar hacia abajo la demanda por usados o seminuevos (que, vamos, son lo mismo). Pero en enero otra vez hubo escasez de varios nuevos y con ello el precio de los usados volvió a subir. Ahora, tal vez las cosas sean distintas.

En junio pasado, el precio de los usados en Estados Unidos cayó 4.2% comparado a mayo y nada menos que 10.3% contra junio de 2022, según publicó Bloomberg la semana pasada. Como ya sabemos, lo que pasa en el vecino del norte, casi siempre termina pasando también en México, así que bien podríamos esperar algo similar aquí, más pronto que tarde.

Claro que hay que observar a los mercados. En el nuestro la escasez es aún más acentuada que en la Unión Americana, por lo que el fenómeno debe tardar un poco más en repetirse aquí. Pero si estás pensando vender un auto y no tienes prisa por uno nuevo o ese nuevo que quieres es de los que sí están disponibles, entonces este es un buen momento para vender tu seminuevo. Varias marcas ya tienen inventarios disponibles y no sólo las chinas, como hace unos meses. Nissan y General Motors, por ejemplo, tienen casi todo su portafolio para entrega inmediata o pronta, a menos que quieras algo como un GT-R o un Corvette. Honda también tiene entrega relativamente rápida de sus modelos, pero marcas como Mazda, Subaru o, principalmente, Toyota, siguen con marcada escasez.

Eléctricos

Pero si los precios de los autos con motor de combustión interna están cayendo, el de los eléctricos se está desmoronando como una montaña nevada en avalancha. En Estados Unidos, los analistas atribuyen el efecto a Tesla, que bajó considerablemente el precio de sus autos nuevos, provocando la caída del de los usados. El sitio estadounidense “iSeeCars” informa que hace un año los usados eléctricos eran bien cotizados, pero que este 2023 ha sido una pesadilla para los dueños de eléctricos que los quieren vender, ya que el precio de los eléctricos de segunda mano están cayendo 10 veces más que los autos de combustión interna.

No se debe sólo a Tesla, sino también a la estabilización del precio de los combustibles fósiles, que ha hecho que la gente busque el vehículo que más le convenga financieramente, cualquier que sea el combustible o energía que lo mueva. El consumidor, definitivamente, mira a su bolsillo mucho más que a la “ecología”, asumiendo que los eléctricos son “verdes”.

No es un fenómeno localizado en el vecino del norte. En el Reino Unido, mientras el precio de los autos usados con motores diesel cayeron 1.3% de diciembre a la fecha y los de gasolina bajaron 0.5% en el mismo periodo, los eléctricos se venden por 33.6% menos que a finales de 2022, de acuerdo con el London Evening Standard. Los más caros han caído más, como Porsche Taycan y Tesla Model S, que bajaron 20 mil libras esterlinas cada uno (cerca de 436 mil pesos menos). Otro motivo para la baja de precios de usados en Europa es el restablecimiento de la oferta de nuevos, que es un hecho para la mayoría de las marcas. En el caso de los eléctricos, se debe en buena parte al aumento importante del costo de energía eléctrica, debido a la guerra de Ucrania.

¿Pasará lo mismo en México? Eventualmente, pero antes crecerá la venta de eléctricos en la medida que se aumente la oferta y la cantidad de vehículos con esa tecnología en el mercado. Como sea, el momento no es malo para vender tu usado.

