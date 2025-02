Sensei rojinegro

Resultados Jornada 4

América sigue en plan grande y derrota 3 – 0 al Atlético San Luis. Mazatlán visita al Puebla y le gana 1 – 0 en su casa, con un autogol. León derrota 2 – 1 a las Chivas, su entrenador Oscar García increíblemente le propina una patada al Ídolo James Rodríguez, los ánimos se prendieron y a García le espera un castigo fuerte. Tigres sin despeinarse derrota 4 – 0 a los Xolos y esto los catapulta al liderato, de momento. Necaxa pierde en su casa 3 – 1 con el Cruz Azul, la maquina respira hondo después de lo que ha vivido.

Pachuca va a Querétaro y gana 1 – 0, otra vez Rondón les da el triunfo. Juárez le gana 1 – 0 al Santos, los de la Laguna no levantan y no llevan puntos en el torneo. Pumas rescata el empata en su casa a 1 gol contra el Toluca.

Atlas tuvo 2 caras en su juego contra el Monterrey, el primer tiempo muy dinámico se fue arriba muy pronto y manejo el partido, el segundo tiempo fue otro equipo y Monterrey lo superó y le dio la vuelta al partido, afortunadamente el juego terminó a lo Atlas y empato a 3 goles. Hay mucho que trabajar y defender mucho mejor.

Resultados Jornada 5

León visitó a Mazatlán y le gana 2 – 1 sin su estrella James Rodríguez, llevan marca perfecta. La máquina fue a la frontera y gana 3 – 2 a los Xolos, iban ganando 3 – 0 y por poco les empatan. América nadie lo para otra vez golea a su rival y ahora le metió 4 – 0 a los Bravos de Juárez, las águilas quieren el tetra y lo están buscando. Chivas no aprovecho su Localia y el supuesto rival a modo y empatan a 1 gol contra el Querétaro, insisten en jugar con 10 colocando al Chicharito. Monterrey le gana 1 – 0 al Necaxa y ahora a la espera de Sergio Ramos. Toluca se despacha a los Tigres con un gol en tiempo añadido, Antuna se aventó un clavadazo en el área esperando que fuera penal y el árbitro no lo marco. Puebla se despacha 2 – 0 al Santos, los de Torreón no han podido ganar y llevan 5 derrotas. Pumas visita al San Luis y lo derrota 3 – 2.

Atlas fue a Pachuca, donde todo el mundo los daba como víctimas y saco un empate a cero goles, se plantó bien el equipo nuevamente, Pineda hace ajustes y estos le funcionan, poco a poco va armando su equipo y los refuerzos todavía no llegan a su nivel, una excelente actuación de Nervo y Camilo, una expulsión muy tonta de Jeremy Márquez termina con 10 hombres. Creo que se está trabajando para mejorar.

La tabla así va con 5 jornadas jugadas

1.- América 13 pts, 2.- León 12 pts, 3.- Tigres 10 pts, 4.- Pachuca 10 pts, 5.- Cruz Azul 8 pts, 6.- Toluca 8 pts, 7.- Pumas 8 pts, 8.- Mazatlán 7 pts, 9.- Juárez 7 pts, 10.- Monterrey 6 pts, 13.- Chivas 5 pts, 14.- Atlas 4 pts.

Partido pendiente jornada 1º

Miércoles 5 de Febrero

Pachuca vs León 8.00 pm.

Fecha 6 del Fut Mexicano

Viernes 7 de Febrero

Querétaro vs San Luis 7.00 pm, Necaxa vs Santos 9.00 pm, Puebla vs América 9.00 pm.

Sábado 8 de Febrero

León vs Toluca 7.00 pm, Tigres vs Atlas 7.00 pm, Juárez vs Monterrey 9.00 pm, Cruz Azul vs Pachuca 9.05 pm.

Domingo 9 de Febrero

Pumas vs Mazatlán 6.00 pm, Guadalajara vs Tijuana 8.05 pm.

Copa de Campeones de la Concacaf juegos de ida

Martes 4 de Feb.

Real Hope vs Cruz Azul 7.00 pm

Miércoles 5 de Feb.

Forge F.C. vs Monterrey 7.00 pm, Real Estelí vs Tigres 9.00 pm.

Jueves 6 de Feb.

Cavalry vs Pumas 9.00 pm.

Jornada 8 Champions League

El Real Madrid gana 3 – 0 S. Brestois, Manchester City 3 – 1 Brujas, Bayern 3 Slovan B. 1, PSV 3 Liverpool 2, Dortmund 3 Shakhtar 1, Girona pierde 2 – 1 contra Arsenal, Barcelona empata a 2 con el Atalanta, Young Boys 0 – 1 Estrella Roja, Lille 6 Feyernood 1, Juventus pierde 2 – 0 con el Benfica, Aston Villa 4 – 2 al Celtic, D. Zagreb 2-1 al Milán, Inter 3 – 0 Mónaco, Sturm G. 1 – 0 Leipzig, Salzburgo pierde 4 – 1 con el Atlético de Madrid, Sporting L empata a 1 gol con el Bolonia, Stuttgart pierde 4 -1 con el PSG.

Clasificados Directos a Octavos de Final.

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen, Lille y Aston Villa.

Playoff rumbo a los Octavos

Atalanta, B. Dortmund, Real Madrid, Bayern Múnich, Milán, PSV, PSG, Benfica, Mónaco, S. Brestois, Feyernood, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting L, Brujas.

Juegos de Playoff

Los juegos están programados para febrero 11 y 12.

Brest vs Paris Saint G, Mónaco vs Benfica, Juventus vs PSV Eindhoven, Feyernoord vs Milán, Manchester City vs Real Madrid, Celtic vs Bayern Múnich, Brujas vs Atalanta, Sporting vs B. Dortmund.

Hay que recordar que, para los octavos de final, ya sólo se hará un sorteo, puesto que las llaves ya están definidas, y es conocer los enfrentamientos.

Casos y Cosas del Futbol

Club Deportivo Jalisco

Otro equipo que jugó en esta ciudad y también tuve la fortuna de verlos jugar fueron los “Gallos del Jalisco”, este equipo fue el que tomo el lugar del Club Oro en 1970. Empresarios Azucareros compran la franquicia y así nace este equipo para participar en la liga en ese año.

Se les conocía como: Los Gallos, Azucareros y Arlequines, por lo vistoso de su uniforme, que tenían los colores de nuestro estado, Azul y Oro.

Este club jugaría desde su inicio en Primera división mexicana estando 10 años en ella, desde la temporada 1970-71 hasta su descenso a segunda división en la temporada 1979-1980.

Su casa era el Estadio Jalisco y a pesar que tomo el lugar de un Histórico, muy pronto tuvo una gran afición y muchos seguidores, además de practicar siempre un futbol muy alegre.

En su paso por nuestra liga tuvo un prometedor inicio en el campeonato 70 – 71 que quedo en segundo lugar de su grupo por debajo del Deportivo Toluca, que le impidió llegar a la final en contra del Club América.

En el campeonato 71 – 72 no califica a la liguilla quedándose a nueve puntos para lograrlo, la temporada 72 – 73 quedo en sexto lugar y manifestaba un rendimiento a la baja. Los siguientes torneos el equipo se mantuvo de media tabla para abajo, no fue hasta el campeonato 77 – 78 que logra un mejor desempeño, que lo deja a cuatro puntos del que sería el campeón del certamen, los Tigres de la UNL.

Los campeonatos 78 -79 y 79 – 80, fueron de muy malos resultados quedando en los últimos lugares lo que origino que jugara con el Unión de Curtidores una liguilla para no descender, la cual lamentablemente la perdió por un marcador global de 4 – 3 y desciende a la segunda división nacional.

No fue hasta el año de 1984 que los Gallos lograron llegar a la final de la liga de ascenso contra los Cañeros del Zacatepec sin embargo perdió por marcador global de 3-1, y la oportunidad de subir sería desperdiciada.

Este hecho marco la eventual desaparición del plano futbolístico de este equipo tapatío.

Pelé jugó en el Jalisco

Los Gallos pueden presumir que Edson Arantes “Pele” jugo con ellos, esto fue en un cuadrangular en el año de 1975, por invitación de su amigo Ney Blanco de Oliveira, compañero de el en el Club Santos. Ney era el promotor del Club Jalisco y Pele vino gustoso a participar, el astro brasileño ya jugaba en el Cosmos de Nueva York.

Un dato curioso fue, que Ney le pidió a Pele que participara también en el cuadrangular jugando con las Chivas, pero esto no fue posible. Ya que había una cláusula que decía, en caso de que el Jalisco, equipo en el que jugaba Pelé, no pasara a la final, y en la otra llave, las Chivas le ganaran a la Universidad de Guadalajara, Pelé podría reforzar al Guadalajara para jugar esa final. Esto no pudo ser ya que las Chivas perdieron su juego frente a los Leones Negros.

Hubiera sido un hecho insólito y la primera vez que Chivas hubiera jugado con un extranjero y hubiera sido precisamente Pelé o, también lo podemos ver de otra manera, Pelé tuvo la posibilidad de jugar en las Chivas, porque en el contrato existía”.

El cuadrangular fue entre los equipos Tapatíos, Atlas, Chivas, Jalisco y UdeG.

Jugadores Importantes que pasaron por el Club Jalisco

Mexicanos: Jorge “ Coco “ Gómez, Javier “ Gato “ Vargas, Gamaliel Ramírez, Javier “Cabo” Valdivia, Isidoro “ Chololo” Diaz, Manuel Nájera, Gustavo “Halcón” Peña, Héctor Pulido, Bernardino Brambila, Cesario Victorino, Francisco “Durito” Barba, José Antonio Valdivia.

Brasileños: Alcino Martha de Freitas, Roberto Da Silva.

Argentinos: Rubén “Ratón” Ayala, Marcos Coniglario.

Uruguayo: Alberto “Toro” Gómez.

Peruano: Claudio Lostaunau.

Y que siga rodando, el balón.