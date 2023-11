Sensei rojinegro

Por fin será llamado a los próximos juegos de la selección contra Honduras, Julián Quiñones, es muy sabido que esto generara mucha polémica, pero hay que dejarlo jugar y que se entregue como un mexicano más, estoy seguro que va aportar mucho y pronto se verán los resultados positivos de su incorporación, serán dos juegos para buscar un lugar en la Copa América 2024 el 17 de noviembre de vistita y el 21 en el Azteca.

Se acabó, un torneo para el olvido para mis rojinegros, muchas cosas por analizar, el hecho es que este torneo ya quedó atrás, ahora a replantear las cosas, no terminaron en último lugar porque existe el Necaxa, un equipo con un vestidor roto y muchas cosas más, Sr. Irarragorri si su mano derecha Riestra no fue el correcto hay que darle salida a este señor y buscar otro que de resultado. Van hacer unos meses donde usted podrá reconstruir este equipo, que no necesito decirle que tiene una afición muy noble y leal, entonces a esperar que haga algo positivo por mi Atlas. El futuro próximo se sabrá si realmente le interesa o es un simple negocio para usted. Lo que si me gustaría expresar y sé que muchos rojinegros estarán de acuerdo. Un enorme agradecimiento a Camilo Vargas, realmente no se sabe si seguirá en el equipo, pero hay que reconocer que siempre se entregó y luchó por el equipo fue un elemento muy importante en los 3 campeonatos, nunca se le supo nada fuera de la cancha, al revés siempre amable y complaciente con la afición, sé que dejaras la vara muy alta, gracias mil Don Camilo.

Ya está la liguilla de la Liga Femenil, como siempre un torneo para 4 equipos, Chivas, América y los 2 Regios, América ya dio el paso a la siguiente ronda, Guadalajara deberá pasar sobre Toluca, Tigres no tendrá problemas con las Pumitas y Las Rayadas se impondrán a las Xolas. Donde serán 2 clásicos en la semifinal Tigres vs Rayadas y América vs Chivas, unos verdaderos juegazos.

Lo medio perdonaron, lo incorporaron, no fue muy bien recibido en el aeropuerto de la CDMX, regresa al campo se le presenta la oportunidad en un penal dudoso, todo estaba listo para vestirse de héroe, porque si anotaba el penal su equipo empataba y con muchas posibilidades de terminar en cuarto lugar y cerrar en casa su juego de liguilla, pero el karma lo tiene marcado y todo lo tiro por la borda, obvio hablo de la estrellita Alexis Vega. No se sabe si fue por orden de la directiva o Pauno abogo por él, a lo mejor tendrá su revancha en cuartos de final jugando otra vez contra los Pumas. Estoy muy seguro que no seguirá en las Chivas, no es una buena imagen para la institución lo más seguro es que lo van a mal baratar, ojo de sus cualidades futbolísticas no hay ninguna duda, ojalá recapacite y vuelva a tomar su nivel. Y se aleje de la vida alegre.

Como se veía venir el América terminó de súper líder, después de lo que le pasó en el campeonato anterior, debió aprender la lección, todo está puesto para que cierre en casa todos sus juegos, ahora esta más cerca que nunca de su ansiado 14avo título, Monterrey aprovechó sus juegos pendientes y cerró en segundo lugar, también recibiendo en cuartos de final a su rival. Los Tigres que descansaron a todos los que tenían 4 tarjetas de amonestación, se conformaron con el tercer lugar, Pumas amarró el cuarto y recibirá en casa, las Chivas se quedaron con el quinto sitio, los demás lugares dependerán de los juegos que faltan y así acomodará el nuevo formato del play in. Al parecer se jugará entre el 22 y 23 de noviembre, después de los juegos contra Honduras.

En la liga española sigue sorprendiendo el Girona que va a la cabeza de la tabla con 34 puntos, le siguen los Merengues con 32 puntos y en tercer lugar el Barcelona con 30 puntos, Real Madrid y Barcelona traen mucha juventud en sus cuadros, haciendo un importante recambio en su plantilla.Y que siga rodando el balón.