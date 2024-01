Sensei Rojinegro

Menos de una semana falta para que de inicio un nuevo campeonato, los equipos que no entraron a la liguilla, tuvieron un periodo de vacaciones corto e inmediatamente entraron a las pretemporadas, algunos a la playa otros a la montaña y unos pocos en sus instalaciones. Como es común en este campeonato que va iniciar no hay muchas contrataciones y realmente ha habido pocas llegadas de jugadores. Me aventuro a decir que los equipos que tendrán la posibilidad de campeonar son: América y Tigres en primera instancia, Monterrey podría aspirar, pero su entrenador se achica en la liguilla, de ahí para adelante con nuestro formato de competencia, van llegar Pachuca, Toluca, puede que Cruz Azul y Pumas y los demás lugares serán para los que hagan un torneo regular.

Lamentablemente los equipos de casa, Chivas y Atlas van a ser solo una comparsa, ojalá me equivoque, pero a lo que están haciendo hasta ahora no les veo posibilidades de trascender. Se está corriendo el rumor que las Chivas traerían de regreso a Javier Hernández el famoso "Chicharito" un referente rojiblanco, que salió del equipo en el 2010 a buscar fama y fortuna, a sus 35 años y sufriendo una lesión fuerte en su rodilla, sigue siendo un jugador muy caro, realmente no se sabe para cuando este listo para jugar, lo que sí es que es un imán para taquilla y abonos, las Chivas le apuestan, desde mi punto de vista ese dinero lo podrían usar en algunos jugadores que realmente le aporten y sumen en el equipo, pero muy su equipo y su dinero.

El otro equipo de casa, que sigue viviendo de su bi campeonato, los señores de Orlegi, están más interesados en vender a los pocos jugadores que quedan de esos campeonatos y traer refuerzos baratitos y gratis, vamos a ver qué pasa, no hay un buen panorama para mis rojinegros y obviamente se va reflejar en las tribunas, allá ellos.

La primera jornada que inicia el viernes 12 con el Querétaro vs Toluca, y el Mazatlán vs San Luis, el sábado 13 habrá varios juegos, comenzando con el Cruz Azul vs Pachuca, Guadalajara vs Santos, Monterrey vs Puebla, Tijuana vs América, el domingo 14 dos juegos los renovados Pumas vs Juárez y el Necaxa vs Atlas y el miércoles 17 duelo de fieras león vs Tigres.

La liga Femenil inicio ya, y como siempre los grandes protagonistas son los equipos de Chivas, Monterrey y Tigres, estos equipos si le invierten y es por ello que son los grandes animadores del torneo, el campeonato anterior la liga femenil rompió récord de asistencia, transmisiones y nuevos patrocinadores, poco a poco esta liga se ha ido posesionando y esto ha llevado a que otros equipos ya empiecen a invertir y buscar trascender, como Pachuca, Atlas y otros equipos.

La primera jornada ya arrojo estos resultados; Querétaro empata con Juárez a 1, Mazatlán es goleado en casa por el Pachuca 5 a 0, Monterrey debuta ganando 1 a 0 a las Poblanas. Cruz Azul cae en casa contra las Centellas del Necaxa 2 a 0, América le gana 2 a 1 al renovado Atlas, las rojinegras este campeonato si se reforzaron y esperan llegar a la liguilla, tienen que trabajar mucho, Guadalajara inicio ganando en casa 1 a 0 a las Xolas y Tigres cerro en casa ganando 1 a 0 al San Luis, estrellando varios balones en los postes.

En España sigue al frente el Real Madrid empatado en puntos con el Sorprendente Girona con 48 puntos ambos, atrás de ellos ya separado el Barcelona que no arranca con 41 puntos y los 2 Atléticos con 38 puntos.

Y ya a la espera de nuestro torneo, que siga rodando el balón.