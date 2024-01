Sensei Rojinegro

En esta época de fin de año, realmente no hay muchas noticias en nuestro futbol mexicano y más cuando este campeonato que inicia en este mes, no hay muchas contrataciones ni traspasos y pocos intercambios.

Lo que si ya sabemos es que los “Grandes “América, Tigres y Monterrey son los equipos con gran potencial económico y dispuestos a sacar la chequera, Cruz Azul quiere retomar ser protagónico y también está gastando dinero, esperando que si le cuajen sus refuerzos y no sean negocio de promotores y directivos, Pachuca después de haber jugado el campeonato anterior con su cantera quiere reforzarse y está invirtiendo.

Los que son una tristeza nuestros equipos locales, hasta hoy no han querido sacar la cartera y no ha habido grandes contrataciones, Chivas se ha estado deshaciendo de sus bultos y uno que otro canterano pero no ha comprado nada aun de peso, que lejos están aquellos tiempos cuando por ser un equipo que utiliza puros mexicanos por su esencia y tradición, tenía y buscaba a los mejores y eso les dio buenos dividendos, ahora al igual que mis rojinegros esperan buscar jugadores baratitos y si se puede a préstamo mejor, que lejos estamos de los equipos regios y por consecuencia de los campeonatos. Si Atlas y Chivas deciden jugársela con canteranos, pues que lo hagan y así de una vez por todas dejen que cuajen y no les estén tapando sus lugares con jugadores que no responden.

Las buenas noticias con los Rojinegros vienen del equipo femenil, después de un torneo malo y conocer a su equipo, su entrenador Roberto Medina ampliamente reconocido en esta liga, exigió buenos refuerzos y por lo pronto ya llegaron 3 de muy buena calidad, lo único que no entendí fue el haber soltado a Fabiola Ibarra un referente en el ataque.

Pues esperemos haber que pasa, porque ahora con esos cambios que se hicieron del cierre de registros, se abren más posibilidades. Para mí era mejor cuando se establecía una fecha antes de comenzar la liga y con eso los equipos se apuraban a cerrar sus contrataciones, ahora inicia el registro de jugadores el 4 de enero 2024, el campeonato arranca el 12 de enero, una vez comenzado el torneo se tiene hasta el 1º de febrero para registrar jugadores incluso la nueva opción de poder hacer cambios de jugadores aunque ya hayan participado con otro equipo en las primeras jornadas, jugadores que vengan del extranjero pueden registrarse hasta marzo. Todo un merequetengue.

Informa la Liga Mx que el año futbolístico que acaba de terminar fue el mejor estadísticamente en los últimos 5 años, donde se anotaron un total de 963 goles, 42 goles más que en el 2022, con un promedio de 2,8 goles por partido, comparando con la liga española donde al cierre del 2023 se anotaron 2.7 goles por partido. El tiempo efectivo fue de 58 minutos con 10 segundos. Y la asistencia total fue de 7.95 millones de aficionados, 19% más que en el 2022, con un promedio de 23, 875 espectadores por partido. La Liga Mx es el 6to lugar a nivel mundial en asistencia a los estadios, todo esto según la liga mx.

La Champions League ya dio a conocer los cruces para los octavos, los encuentros suenan interesantes y así quedaron: Arsenal vs Porto, Barcelona vs Napoli, Real Sociedad vs PSG, Atlético de Madrid vs Inter de Milán, Borussia vs PSV, Bayer Múnich vs Lazio, Manchester City vs Copenhague y Real Madrid vs Leizpig. 4 equipos españoles, 3 italianos, 3 alemanes, 2 ingleses, 1 portugués, 1 francés, 1 danés y 1 holandés. Estos juegos serán en febrero.

Mis mejores deseos para este año que iniciamos, y que siga rodando el balón.