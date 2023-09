Sensei Rojinegro

Me gustaría no dejar pasar la celebración de los 58 años de la H. Vieja Guardia Rojinegra el pasado viernes 22 en el marco de una gran comida. Javier Estrada, Salvador Ibarra y Manuel Fuentes los grandes anfitriones, recordando como se formó este gran grupo arropado por ex jugadores, ex directivos, aficionados, aficionadas y la infaltable fiel, con el apoyo de Victor Flores Cosió Presidente de los Clubs Atlas A.C. y el servicio de Atlas Country Club. Es un gran orgullo ser parte de la Vieja Guardia.

La FIFA dio a conocer los nominados para el mejor gol del 2023, con el premio Puskas, uno de ellos es el rojinegro Brian Lozano con el gol que le anoto al América en la jornada 9 del campeonato anterior, esperemos que sea el ganador hay que votar en la página de la FIFA.

Hablando de la FIFA, absurda calificación otorgada a la selección mexicana en el ranking mundial, creo que ser el lugar 12 uno debajo de estados unidos. Para mi ese lugar no le corresponde ya que últimamente no está haciendo bien las cosas, pero no hay que olvidar que somos uno de los consentidos de FIFA, lo peor de todo es que nuestra FEMEXFUT se lo cree, ni cómo ayudarlos.

Buenos resultados está teniendo el Atlas, un gran triunfo contra el campeón tigres, el sábado ante pasado. Se supo parar muy bien a pesar de las ausencias que tenía y se llevó los tres puntos. El viernes otro triunfo de visitante contra Juárez, un juego muy sufrido, dos errores garrafales de Talavera le abrieron el camino a los rojinegros. Atlas está escalando lugares.

Las chivas en su casa sufren para sacar un punto y su afición abuchea al ex ídolo, algo pasa en el interior del rebaño, que las cosas no están funcionando, suenan muchos rumores y la verdad saldrá pronto, parece que estar en las alturas los mareo.

Pumas saca la victoria, con 2 goles del Tocayo Huerta, al que las Chivas han de estar arrepentidos de dejarlo ir.

El clásico norteño fue para Tigres, quienes golearon a rayados con 2 goles del “ Viejito “ Gignac, con esto nos demuestra que los equipos no solo se arman de billetes. Ortiz está perdiendo la credibilidad.

En un partido de ida y vuelta, Toluca y América empatan a un gol, dejando un buen sabor en este encuentro, con este resultado nuevamente hay reacomodo en la tabla general, volviendo el sorprendente San Luis al liderato, seguido por las Águilas, Tigres, Juárez y el Atlas.

Esta semana desde el jueves inicia la jornada diez y prácticamente ya va la mitad del campeonato.

Y que siga el balón, rodando.