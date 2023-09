Sensei Rojinegro

De todo como en botica

• Otra vez se presentaron incidentes en un estadio, en esta ocasión en el AKRON en el juego de Chivas vs Monterrey.

Primero, durante el encuentro se escucharon en tres ocasiones los gritos homofóbicos y el árbitro no paró el partido, hizo caso omiso al reglamento y evitó la sanción al conjunto local. Luego, un ataque al camión de Rayados por parte de la afición rojiblanca, acto que terminó en vidrios rotos; la FMF, se quedó callada. ¿Será que no quieren castigar futuro recinto mundialista? Después no se quejen cuando se les vaya de las manos en otros estadios de menos peso.

• ¿Por qué México no toma el ejemplo de Australia y se cambia de confederación? En el año 2006 los australianos se retiraron de Oceanía y se pasaron a Asia, acá deberían de buscar irse a la Conmebol, donde habría roce con equipos como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile y dejar una vez por todas la Concacaf, creo que habría una mayor competencia y esto subiría el nivel del seleccionado nacional.

• ¡Cuánto alboroto se armó porque Julián Quiñones fue invitado a entrenar con la Selección Mexicana! Aunque no ha terminado al 100% su nacionalización, realmente el delantero no iba ser elegible para esta fecha FIFA, pero yo no veo nada malo que lo vayan incorporando, así como tampoco veo mal que se lleven más nacionalizados de calidad al Tricolor, en todos los países lo hacen, ¿porque aquí no? Ah, pero siempre nos sale lo nacionalista...

• Platicando con gente del Estadio Jalisco, para saber más o menos el aforo actual, me informaban que la planta baja del recinto hay una capacidad para más o menos 22 mil 300 personas, contando plateas, butacas, palcos VIP, y los asientos generales. En la planta alta hay una capacidad para 26 mil 500 personas, sumando en lo que conocíamos como zona B oriente, con espacio para 8 mil 180 personas; la zona B poniente, con cupo de 8 mil 940 lugares; las cabeceras conocidas anteriormente como zona c, la norte con espacio para 4 mil 600 y la sur para 4 mil 650. El aforo en palcos es, en el primer piso, para mil 717 lugares, mil 571 en el segundo, y mil 833 en el tercero. La suma da un total de alrededor de 53 mil 921 asientos.

Una vez conocidos los números, no entiendo la necedad de Orlegi de no abrir la parte alta del estadio para los juegos del Atlas. La entrada, en los últimos partidos, ha sido en promedio de 16 mil asistentes, únicamente abriendo la planta baja del coloso de la calzada independencia, con precios de los dos mil 800 a los mil 700 pesos (precios para el juego vs Tigres del 17 de septiembre). Desconozco los costos que generan el abrir la parte alta, sabiendo que hay que utilizar más vigilancia, boleteros, y el aseo.

Pero, poniendo un precio razonable de 600 pesos y pensando que asistan 10 mil personas, nos arroja una suma de seis millones, más la venta de cervezas, refrescos, papitas y demás chunches que no son nada baratitos, sumarían un par de milloncitos más. En mi opinión, la afición rojinegra bien llamada la fiel, regresaría al Jalisco apoyar a su equipo porque se ha demostrado toda la vida, no importa si al frente estaban los 123 socios, los no bien recordados Aztecos y ahora grupo Orlegi. Deben pensar más en la afición, las familias y sobre todo los niños, que ya vivieron un bicampeonato.

Y para finalizar, una nota buena a Grupo Orlegi, las instalaciones de la Academia Atlas / Aga quedaron fenomenales, excelentes campos, áreas de trabajo, gimnasio, etc. Toda una gran inversión, creo que esto nos deja ver que este grupo optará por el rojinegro, cuando tenga que abandonar la multipropiedad.

Y que siga rodando el balón.