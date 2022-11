Se vienen las definiciones

Concluyó la segunda fecha de la fase de grupos, el saldo que arroja es de tres equipos ya calificados a la fase de Octavos de Final: Francia, Brasil y Portugal, y eliminados Qatar y Canadá.

A partir de hoy se comenzarán a definir los grupos con los encuentros correspondientes a la tercera fecha, por este motivo los dos últimos partidos de cada grupo de jugarán de manera simultánea a la misma hora comenzando con los grupos A y B.

En el primer turno se jugarán los partidos Holanda vs Qatar y Ecuador vs Senegal y mas tarde Gales vs Inglaterra y Estados Unidos vs Irán.

Este último partido por cuestiones que nada tienen que ver con el futbol está en vuelto en un entorno enrarecido.

Como lo hemos consignado en este espacio, el tema de las protestas en Irán por el derecho a la libertad de las mujeres ha estado presente en algunas de las conferencias de prensa previas a los partidos.

Los periodistas iraníes aprovecharon la conferencia de Estados Unidos para hacer señalamientos sobre ciertas practicas en ese país y ayer con Tyler Adams ocurrió algo similiar, cuando el jugador a pregunta expresa respondió que él apoyaba la causa de la libertad de la mujeres y de inmediato le replicaron criticándole la forma como había pronunciado la palabra “Irán” y después le señalaron las discriminaciones raciales en Estados Unidos. La respuesta del futbolista fue muy inteligente y educada, ofreció disculpas por su mala pronunciación y dio una explicación clara y cortés de su argumento.

La Selección mexicana tuvo un entrenamiento vespertino en el estadio Al Khor, los jugadores se reunieron con sus familias previo al partido contra Arabia Saudita.

A los que parece que se les acabó la “chispa” es los aficionados mexicanos. Algunos caminan cabizbajos por las plazas comerciales y puntos turísticos, eso sí, sin quitarse la camiseta verde, prenda de la que dicen pronto tendrá fecha de caducidad.

Y tenía que ser Brasil. El partido del Scratch do Ouro provocó el primer congestionamiento vial que nos ha tocado atestiguar, no solo en las inmediaciones del Estadio 974 sino en la zona de West Bay donde se encuentra el Fan Fest.

Los operativos viales están resultado eficientes, ya habíamos mencionado que el lujo y la opulencia son la tarjeta de presentación de Qatar, un ejemplo de lo anterior es que la mayoría de las patrullas son las lujosas camionetas Audi Q7, que entre otras tareas se las ha asignado ubicarse en los cruceros principales que para nadie pierda la paciencia y se le vaya ocurrir pasarse un alto, la espera cuando hay luz roja en el semáforo se siente “eterna”, duran mucho mas tiempo del que estamos acostumbrados en México.