Se siguen perdiendo nuevas generaciones de boxeadores

Saúl "Canelo" Alvarez pelearía en mayo, Tyson Fury podría ofrecer oportunidad a Anthony Joshua, Terence Crawford vs. Errol Spence Jr., es pelea que esperan los aficionados se concrete en 2023, Jaime Munguía vs. Gonzalo Coria en Guadalajara, nombres de boxeadores de luminosas carteleras, a los que se suman Floyd Mayweather Jr., y Manny Pacquiao, por exhibiciones y declaraciones, Juan Manuel Márquez por su incursión como empresario en canal de televisión, gigantesco despliegue publicitario, imágenes que acaparan la atención del público global.

Punta de la pirámide que no permite observar, muchas de las veces, lo que existe en su base, en Guadalajara, y en otras tantas entidades. Ya han transcurrido 15 años, y aquí no surge una figura que identifiquen los aficionados, no existe promoción periódica, no hay aparador para que las nuevas generaciones exhiban sus cualidades, por lo que los actores apasionados deciden presentarse en plazas en las que difícilmente terminarán con la diestra en alto, los contratan en calidad de víctimas. Otros prefieren ranchear, aceptan la invitación de empresarios para integrar papeletas en pueblos en los que los asistentes ven terminadas carreras de boxeadores que tenían futuro atractivo.

El tapatío Jorge Vaca, ya como excampeón mundial welter CMB, confió que iba a exprimir su nombre, hasta la última gota, en plazas estadounidenses, y seguramente incluía en aquel proyecto, que terminaría su carrera puebleando. Súper dotado, Vaca regresó al primerísimo nivel, como segundo súper welter del mundo CMB, enfrentó a Roy Jones Jr., quien, por cierto, después de vencer al jalisciense, se convertiría en su momento, en el mejor boxeador kilo por kilo del mundo.

La de Jorge Vaca es una historia de éxito, conformó a una generación tapatía con repercusión internacional, como también la alineación de Alejandro "Cobrita" González, después la que encabezó Oscar "Chololo" Larios, para concluir con el grupo del que surgió Saúl "Canelo" Alvarez, un semillero con nombres interesantes, boxeadores con calidad para funciones boxísticas de postín, quienes lamentablemente se fueron perdiendo hasta la extinción.

Vimos anunciado que Enrique "Duende" Bernache, se enfrentaría a George Acosta, en Ontario, California el 21 de octubre. Boxeador tapatío el "Duende", con récord de 38-14 con 12 nocauts favorables, y 34 años de edad, fue figura en ascenso en Guadalajara con las promociones en 2008 de Galan's Box Promotions. El público lo tenía en su lista para ídolo, y futuro campeón del mundo. Lamentablemente para Bernache, y para la afición local, Galan's Box Promotions desapareció, y con esta empresa, varios boxeadores también. El "Duende" buscó su futuro en otros horizontes, no fue bien dirigido, y se perdió. Con Acosta, finalmente no debió pelear, ya que en la transmisión de la función, a través del canal de televisión de Thompson Boxing, la empresa que montó la cartelera, no aparece el encuentro.

Para este año, Comude consideraba que los promotores montarían 12 funciones para presentarlas entre el Parque San Rafael y Gimnasio Río de Janeiro. Sólo se realizaron 3 carteleras. El boxeo es un espectáculo que no es negocio las más de las veces. Hoy no existe promotor que arriesgue su capital para catapultar a los nuevos valores en las arenas locales... Y por ahí estaré atisbando.