Se pierde el boxeo; la marca Guadalajara también

Ya no hay boxeo en Guadalajara, ya no se monta boxeo en el Parque San Rafael, la interesante generación de prospectos que inició en 2016 con las promociones de RG Boxing y HG Boxing, que enriquecieron Clase y Talento Boxeo, Boxeo Álvarez, Giber López Boxing, entre otras empresas, se han estancado, las nuevas generaciones de boxeadores amateurs pierden la oportunidad de presentarse en una vitrina internacional, con despliegue publicitario a través de medios impresos, transmisiones por televisión, internet, radio, el boxeo ha promocionado la marca Guadalajara a nivel global. Saúl “Canelo” Álvarez fue promovido en Guadalajara por HG Boxing, carteleras que lo impulsaron hacía su internacionalización. Juan Zurita, José Becerra, “Alacrán” Torres, “Cobrita” González, son apenas ejemplos de actores que prestigiaron a Guadalajara a nivel mundial.

Gollaz Valenzuela, “Rony” Ruelas, “Canelito” García, “Rino” Alegría, alguno de estos prospectos tapatíos continuará con el prestigio del boxeo de Guadalajara, pero presentándose en otra plaza, podría ser Zapopan.

Es una máxima, el boxeo lo hacen los promotores, son quienes arriesgan el capital. Lo dijo José Sulaimán Chagnon aquí en Guadalajara en 1992, el cinturón de campeón mundial es del promotor, es quien arriesga el capital. Y si en Guadalajara a los actuales promotores no les conviene montar boxeo porque existe algún obstáculo oficial, tan fácil como cambiar de entidad. Ya en 1984 Héctor Castro y Castro, Salvador Plascencia Valle, Arturo “Cuyo” Hernández, fundaron la Comisión de Box de Zapopan, entonces a hacer maletas para mudarse a Zapopan, donde recientemente rindieron homenaje a José Sulaimán, ex presidente del CMB, inauguraron gimnasio en el que estuvo presente el “Emperador” Julio César Chávez. Producto, el boxeo de Guadalajara, que publicitaría internacionalmente la marca Zapopan. El presidente municipal de la ex Villa Maicera, Jesús Pablo Lemus, los recibirá con sonrisa y brazos abiertos.

Lástima Guadalajara, como marca, el histórico boxeo tapatío de trascendencia global publicitaría a otra entidad. Y por ahí estaré atisbando.