Se “lucen”... ante la tragedia

López Obrador se desató ayer. Al final de la mañanera, los reporteros le insistieron que respondiera sobre los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, pero evadió los cuestionamientos y hasta se aventó un chiste, lo que desató críticas. “Ayer me decía un amigo, (que) decía su esposa: ‘Que me des 200 pesos para ir al mercado’. ‘No oigo… por acá, por el otro (oído)’. ‘Que me des 500 pesos para ir al mercado’. ‘Mejor los 200’”, expresó entre risas el Presidente. ¿Qué opinan?

Antes, también se lució: apuntó que en 20 días entregará el “bastón de mando” a la “corcholata” ganadora de Morena (el 6 de septiembre para ser precisos), pero le aconsejará las obras que deberá emprender en la Presidencia. Y entre éstas destacan más trenes (de carga y pasajeros) y hasta una refinería. Incidirá en el siguiente Gobierno, pues.



* * *



¿Y cómo reaccionó el gobernador de Jalisco? Como es la costumbre de las autoridades en momentos de crisis, el mandatario dejó pasar varios días para pronunciarse sobre el caso de los cinco desaparecidos en Lagos de Moreno. Evitó eventos donde estuvieran los medios de comunicación y optó por subir un mensaje escrito en sus redes sociales para referirse al caso. Ni siquiera un video.

En síntesis, insistió en que la Federación se involucre en el caso, pidió a la población que atienda solamente información oficial y anunció que seguirá el operativo para localizar a los jóvenes desaparecidos.



* * *



Justo un día después de que las encuestas del Frente Amplio por México dieran como resultado que de los priistas sólo Beatriz Paredes queda en la competencia por la candidatura presidencial, la senadora estuvo en Guadalajara. Fue recibida por los principales funcionarios de la UdeG. Y en primera línea estuvo el rector Ricardo Villanueva. Al evento asistieron Trinidad Padilla, Leobardo Alcalá, Mara Robles y Zoé García. En un privado del edificio, siguieron el evento otros dos importantes personajes: César Barba y Alfredo Peña Ramos.



* * *



A propósito de la visita de Beatriz Paredes, toda la plana mayor del PRI se dio cita para recibirla en la Rectoría: la presidenta Laura Haro, Ramiro Hernández, Carlos Rivera Aceves y Hugo Contreras, entre otros.

El mensaje de la aspirante a la candidata presidencial, sin embargo, fue completamente para destacar la importancia de la educación y reconocer el trabajo que, durante generaciones, ha desempeñado esta institución educativa, a la que le prometió aumentar el presupuesto federal si llega a ser presidenta del país. En un momento de su discurso, recordó a Raúl Padilla y hasta se le quebró la voz.