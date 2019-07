¿Se fragmenta el Leviatán?

Publicado en el año de 1651, el Leviatán de Thomas Hobbes propone por primera vez en la historia de la filosofía política, la necesidad de un pacto social para que el Estado sea el único ente con la facultad de hacer uso legítimo de la fuerza pública.

“La causa final, fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás) al introducir esta restricción sobre sí mismos (en la que los vemos vivir formando Estados) es el cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica […]”.

Con la aceptación de un Leviatán habría un poder común capaz de garantizar la ley, justicia y paz. Y sin embargo, en México parecería que ese único poder común comienza a fragmentarse.

La semana pasada, como noticia inexplicablemente poco relevante en los medios nacionales, se llevó a cabo la firma del Convenio de Seguridad entre los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que pasará a la historia por ser la primera vez que tres entidades vecinas realizan un proyecto para mejorar los índices de seguridad en una zona del país (frontera con Estados Unidos), al margen del Gobierno federal.

En un hecho inédito tres entidades integran una alianza para realizar operativos judiciales y policiacos de manera conjunta y movilizarse sin tener en cuenta sus fronteras. Con esta acción los tres mandatarios envían tres mensajes contundentes: el primero, que habrá respeto a la Ley y certidumbre para la sociedad y la actividad económica; segundo, que sumarán fuerzas contra la delincuencia organizada; y tercero, que no pueden esperar a que la Guardia Nacional y la Fiscalía comiencen a operar.

Más aun, no sería sorprendente que terminen por sumarse Durango y Chihuahua. Durango ya es parte de un esquema de colaboración en La Laguna, y seguramente Javier Corral no va a querer quedarse solo. Tampoco sería extraño que los policías federales que no quieren integrarse a la Guardia Nacional terminen sumándose a la fuerza de las policías de estos estados. ¿Comenzaremos a ver islas de seguridad en el país? Este pacto estatal equivale en materia del uso de la fuerza, a que se hubiesen salido del pacto de coordinación fiscal.